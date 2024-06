ADOCIA Société anonyme au capital de 1 473 151,30 euros Siège social : 115 avenue Lacassagne - 69003 Lyon 487 647 737 R.C.S. Lyon ______________________________________________________________________________ ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DU 13 JUIN 2024 PROCES-VERBAL Le 13 juin 2024 à 10h30, les actionnaires de la société ADOCIA, (la « Société»), se sont réunis en assemblée générale caractère mixte, dans les bureaux du cabinet Jones Day, 2, rue de Saint Florentin, 75001 Paris, sur convocation du président du conseil d'administration. Il a été dressé une feuille de présence, à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance et qui a été signée par les actionnaires présents et par les mandataires des actionnaires représentés en entrant en séance. L'assemblée est présidée par Monsieur Gérard Soula, en sa qualité de président du conseil d'administration. Monsieur Olivier Soula et Monsieur Vincent Gimbert, tous deux actionnaires présents, et acceptants, sont désignés en qualité de scrutateurs. Madame Valérie Danaguezian est désignée en qualité de secrétaire. Le cabinet Ernst & Young et Autres représenté par Monsieur Sylvain Lauria, commissaire aux comptes dûment convoqué, est présent. Le cabinet ODICEO représenté par Monsieur Xavier Graz, absent, est excusé. Edouard Zhou et Audrey Maria, représentants du comité social et économique dûment convoqués, sont présents. La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 4 609 780 actions, auxquelles sont attachées 5 997 556 voix, représentant 31,31 % des 14 722 089 actions ayant le droit de vote (nombre d'actions composant le capital déduction faite des actions auto-détenues). L'assemblée réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote est déclarée régulièrement constituée pour délibérer valablement comme assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire. Le président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée : la copie de l'avis de réunion paru au BALO le 6 mai 2024,

les copies des lettres de convocation à l'assemblée adressées à tous les actionnaires détenteurs de titres au nominatif depuis un mois au moins avant la date de l'avis de convocation,

la copie de l'avis de convocation paru dans le journal d'annonces légales « Le Progrès » le 24 mai 2024,

les copies et les avis de réception des lettres de convocation à l'assemblée adressées aux commissaires aux comptes,

les copies et les avis de réception des lettres de convocation à l'assemblée adressées aux représentants du comité social et économique,

la feuille de présence à l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,

un document mentionnant les nom et prénom usuel des administrateurs et l'indication des autres sociétés dans lesquelles ceux-ci exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration et ou de surveillance,

le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées par la Société, et

un exemplaire des statuts de la Société. 1

Il dépose également les documents suivants qui vont être soumis à l'assemblée : l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2023 ainsi que les comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2023,

le document d'enregistrement universel 2023 incluant le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d'entreprise et les rapports du conseil d'administration,

les rapports des commissaires aux comptes, et

2024,

: Délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe, Trente-quatrième résolution : Modification de l'article 12.4 des statuts afin de supprimer la référence à l'impossibilité pour les administrateurs de participer aux délibérations du conseil d'administration relatives à l'arrêté des comptes et du rapport de gestion par téléconférence ou visioconférence. Puis, le président met également à la disposition de l'assemblée générale les rapports complémentaires du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les émissions décidées par le conseil d'administration, préalablement à la présente assemblée générale, en vertu des délégations qui lui ont été consenties par l'assemblée générale. Le président rappelle que le rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise ainsi que les rapports des commissaires aux comptes ont été mis à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires et propose qu'il n'en soit pas donné lecture intégrale. Monsieur Sylvain Lauria, pour le collège des commissaires aux comptes, présente les rapports des commissaires aux comptes. Enfin, le président déclare la discussion ouverte. Le président déclare se tenir à la disposition de l'assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désirent, toutes explications et précisions nécessaires ainsi que pour répondre à toutes observations qu'ils pourraient juger utiles de présenter. Il est ensuite répondu aux questions des actionnaires. Puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour. Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 4

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, constate que les comptes de l'exercice ne présentent pas de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du code général des impôts et les approuve. Cette résolution recueillant 5 973 656 voix pour, soit 99,99 % des votes exprimés, est adoptée. Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Cette résolution recueillant 5 973 656 voix pour, soit 99,99 % des votes exprimés, est adoptée. Troisième résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration, constatant que la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élève à la somme de 15.948.362,20 euros, décide d'affecter ladite perte au compte « report à nouveau ». Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents. Cette résolution recueillant 5 973 656 voix pour, soit 99,99 % des votes exprimés, est adoptée. Quatrième résolution Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et par l'article L. 225-38 du code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, constate qu'il n'a pas été conclu de convention visée aux articles susvisés au cours de l'exercice écoulé. Cette résolution recueillant 5 973 656 voix pour, soit 99,99 % des votes exprimés, est adoptée. Cinquième résolution Vote sur les informations relatives à la rémunération 2023 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce 5

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, approuve, en application des dispositions de l'article L. 22-10-34 du code de commerce, les informations mentionnées l'article L. 22-10-9 du code de commerce concernant les mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux), telles qu'elles figurent dans le document d'enregistrement universel (URD) 2023, chapitre 3 « gouvernance d'entreprise - rapport sur le gouvernement d'entreprise », section 3.2.4. intitulée « Rémunérations et avantages des mandataires sociaux non dirigeants ». Cette résolution recueillant 5 971 368 voix pour, soit 99,96 % des votes exprimés, est adoptée. Sixième résolution Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2023 à Monsieur Gérard Soula au titre de Président Directeur Général puis de Président du Conseil d'administration L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, en application des dispositions du paragraphe II de l'article L. 22-10-34 du code de commerce, approuve les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2023 à Monsieur Gérard Soula, à raison de son mandat de président directeur général puis de président du conseil d'administration, tels qu'arrêtés par le conseil d'administration conformément aux principes et critères approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 11 mai 2023 aux termes de ses onzième et douzième résolutions et détaillés dans le document d'enregistrement universel (URD) 2023, chapitre 3 gouvernance d'entreprise - rapport sur le gouvernement d'entreprise », section 3.2.1. intitulée « Montant des rémunérations versées aux mandataires sociaux ». Cette résolution recueillant 5 961 328 voix pour, soit 99,80 % des votes exprimés, est adoptée. Septième résolution Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2023 à Monsieur Olivier Soula au titre de Directeur Général Délégué puis de Directeur Général L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, en application des dispositions du paragraphe II de l'article L. 22-10-34 du code de commerce, approuve les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2023 à Monsieur Olivier Soula, directeur général délégué, tels qu'arrêtés par le conseil d'administration conformément aux principes et critères approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 11 mai 2023 aux termes de ses douzième et treizième résolutions et détaillés dans le document d'enregistrement universel (URD) 20223 chapitre 3 « gouvernance d'entreprise - rapport sur le gouvernement d'entreprise », section 3.2.1. intitulée « Montant des rémunérations versées aux mandataires sociaux ». Cette résolution recueillant 5 953 122 voix pour, soit 99,67 % des votes exprimés, est adoptée. Huitième résolution Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) au titre de l'exercice 2024 L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 6

connaissance prise du rapport du conseil d'administration, en application des dispositions de l'article L. 22-10-8 du code de commerce, approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) au titre de l'exercice 2024, telle que présentée dans le document d'enregistrement universel (URD) 2023, chapitre 3 gouvernance d'entreprise - rapport sur le gouvernement d'entreprise », section 3.2.3. intitulée « Politique de rémunération des mandataires sociaux ». Cette résolution recueillant 5 969 328 voix pour, soit 99,94 % des votes exprimés, est adoptée. Neuvième résolution Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024 L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, en application des dispositions de l'article L. 22-10-8 du code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024, telle que présentée dans le document d'enregistrement universel (URD) 2023, chapitre 3 « Gouvernance d'entreprise - rapport sur le gouvernement d'entreprise », section 3.2.3. intitulée « Politique de rémunération des mandataires sociaux ». Cette résolution recueillant 5 953 122 voix pour, soit 99,67 % des votes exprimés, est adoptée. Dixième résolution Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l'exercice 2024 L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, en application des dispositions de l'article L. 22-10-8 du code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général au titre de l'exercice 2024, telle que présentée dans le document d'enregistrement universel (URD) 2023, chapitre 3 « Gouvernance d'entreprise - rapport sur le gouvernement d'entreprise », section 3.2.3. intitulée « Politique de rémunération des mandataires sociaux ». Cette résolution recueillant 5 953 122 voix pour, soit 99,67 % des votes exprimés, est adoptée. Onzième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Stéphane Boissel L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Stéphane Boissel vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Stéphane Boissel pour une durée de trois (3) années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Monsieur Stéphane Boissel a d'ores et déjà accepté le renouvellement de son mandat. 7

Cette résolution recueillant 5 964 950 voix pour, soit 99,85 % des votes exprimés, est adoptée. Douzième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Katherine Bowdish L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Katherine Bowdish vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Katherine Bowdish pour une durée de trois (3) années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Madame Katherine Bowdish a d'ores et déjà accepté le renouvellement de son mandat. Cette résolution recueillant 5 934 950 voix pour, soit 99,35 % des votes exprimés, est adoptée. Treizième résolution Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du Conseil d'administration L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide de fixer le montant de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d'administration à 300.000 euros pour l'exercice 2024 ainsi que pour chaque exercice ultérieur à compter de cette date, et ce jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cette résolution recueillant 5 961 868 voix pour, soit 99,80 % des votes exprimés, est adoptée. Quatorzième résolution Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, constatant que le mandat de commissaire aux comptes d'Odicéo vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes d'Odicéo, décide de nommer Agili3F en qualité de nouveau commissaire aux comptes pour une durée de six (6) exercices venant expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029. Cette résolution recueillant 5 973 656 voix pour, soit 99,99 % des votes exprimés, est adoptée. Quinzième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, 8

autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, à acquérir, dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-62 et suivants du code de commerce et par le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, des actions de la Société, décide que l'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, offres publiques, en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés, dans les conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable, décide que l'autorisation pourra être utilisée en vue de : assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité à conclure avec un prestataire de services d'investissement, conforme à la pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en matière de contrat de liquidité sur actions ;

honorer des obligations liées à des programmes d'options d'achat d'actions, d'attributions gratuites d'actions, d'épargne salariale ou autres allocations d'actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;

remettre des actions à l'occasion de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ;

acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations

éventuelles de croissance externe dans le respect de la réglementation applicable ;

éventuelles de croissance externe dans le respect de la réglementation applicable ; annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées, ou

plus, généralement, opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué, décide de fixer le prix unitaire maximum d'achat par action (hors frais et commissions) à 50 euros, avec un plafond global de 2.500.000 d'euros, étant précisé que ce prix d'achat fera l'objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas d'incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement d'actions) qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation, prend acte de ce que le nombre maximum d'actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne pourra, à aucun moment, excéder 10 % du nombre total d'actions, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d'actions achetées déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation et (ii) lorsqu'elles le seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport, le nombre d'actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total d'actions, donne tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, l'effet de passer tous ordres de bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous contrats d'options, effectuer toutes déclarations, et toutes formalités nécessaires, décide que cette autorisation ne pourra pas être utilisée en période d'offre publique sur les titres de la Société. Cette autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet. Cette résolution recueillant 5 973 656 voix pour, soit 99,99 % des votes exprimés, est adoptée. 9