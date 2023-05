Adocia: Olivier Soula succède à son père Gérard Soula au poste de directeur général

Adocia annonce la nomination d'Olivier Soula au poste de Directeur général par décision du Conseil d’administration qui s'est réuni le 11 mai 2023 à Paris. La biotech spécialisée dans le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques précise que Soula succède ainsi à son père Gérard Soula dont le mandat de Président du Conseil d’Administration est renouvelé. Docteur en Physico-Chimie des Polymères et titulaire d’un MBA, Olivier Soula a cofondé en 2005 la société Adocia dont il a occupé le poste de Directeur de la Recherche et du Développement puis de Directeur général délégué.



Olivier Soula a été Directeur de la Recherche chez Flamel Technologies où il a dirigé avec succès le développement de Medusa, plateforme de libération prolongée de protéines thérapeutiques, qui a été l'objet d'un partenariat avec Bristol Myers Squibb (BMS). Olivier est co-auteur de plus de 40 brevets sur la délivrance de protéines et travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine des formulations d'insulines innovantes.