Adocia accorde à Sanofi un droit de négociation d'un partenariat sur M1Pram pour 10 millions d'euros

Adocia (société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité) annonce la signature d'un accord d'exclusivité au profit de Sanofi sur M1Pram. Le paiement à Adocia de la somme de 10 millions d'euros confère à Sanofi un droit exclusif de négociation d'un partenariat mondial sur le produit. Le versement de cette somme doit intervenir dans les jours qui viennent sous réserve de conditions usuelles.



M1Pram est une combinaison innovante d'insuline et de pramlintide développée par Adocia qui vise à devenir l'insuline rapide de référence pour les personnes atteintes de diabète et d'obésité.



Parallèlement, Adocia va réaliser une levée de fonds de 10 millions d'euros constituée d'un placement privé de 5 millions d'euros que se sont notamment engagés à souscrire Gérard Soula, Président du Conseil d'Administration d'Adocia, et Bpifrance, complétée par l'émission d'obligations convertibles que se sont engagés à souscrire Vester Finance et des investisseurs européens pour un montant de 5 millions d'euros.



Ces opérations, qui auront un impact dilutif, feront l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.