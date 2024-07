Adocia : chute après la rupture de l'accord de licence avec Tonghua Dongbao

Le 10 juillet 2024 à 09:43 Partager

Adocia (-8,99% à 6,58 euros) affiche la plus forte baisse du marché SRD ce mercredi après la rupture de l'accord de licence conclu avec le Chinois Tonghua Dongbao en avril 2018. Il concernait la combinaison d'insuline basale et d’insuline rapide d’Adocia (BioChaperone Combo) pour le traitement des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2. La biotech spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité précise avoir été notifiée par son partenaire par courrier en date du 8 juillet 2024.



En conséquence de cette décision et conformément aux termes de ce contrat, Adocia annonce qu'elle reprend sans frais la pleine propriété des droits qui avaient été licenciés à Tonghua Dongbao pour la Chine et d'autres territoires d'Asie et du Moyen-Orient.