Adocia : fin d'un programme en partenariat dans l'insuline

La société biopharmaceutique Adocia a annoncé mercredi que son partenaire chinois Tonghua Dongbao avait décidé de mettre fin à l'un de leurs deux programmes conduits en partenariat dans le traitement du diabète.



Cet accord de licence, conclu en 2018, portait sur la combinaison d'insuline basale et d'insuline rapide d'Adocia, connue sous le nom de BioChaperone Combo.



En conséquence, l'entreprise lyonnaise va récupérer l'intégralité des droits sur BioChaperone Combo.



Cité dans un communiqué, Jiahong Li, le président de Tonghua Dongbao, justifie cette décision par la volonté de se focaliser sur d'autres projets bénéficiant de conditions de marché plus favorables.



Le laboratoire chinois pâtirait notamment d'une concurrence intense due aux biosimilaires, à laquelle font face les combinaisons fixes d'insulines.



Tonghua Dongbao assure toutefois qu'Adocia reste un 'partenaire stratégique majeur' pour son entreprise, puisque BioChaperone Lispro, leur second projet en partenariat, devrait voir son programme de phase 3 s'achever cette année.



Adocia souligne que la décision de Tonghua Dongbao n'aura pas d'impact sur son horizon de trésorerie, toujours maintenu au troisième trimestre 2025, même si la société devra renoncer à un paiement d'étape de 10 millions de dollars qui était attendu en 2024.



Suite à ces annonces, l'action Adocia lâchait plus de 8% mercredi matin à la Bourse de Paris.



