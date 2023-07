Adocia flambe après ses résultats trimestriels

Aujourd'hui à 10:18 Partager

Adocia (+24% à 6,22 euros) prend la tête du marché SRD après la publication de ses résultats du 2e trimestre : la biotech spécialiste du diabète annonce une position de trésorerie de 12,1 millions d'euros au 30 juin 2023, encore améliorée par l'encaissement des 10 millions d'euros de Sanofi à la suite de la signature de l'accord d'exclusivité sur M1Pram. Adocia signale une baisse "significative" de son endettement à la suite du remboursement de la dette IPF Partners de 9,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaires atteint 1,62 million d'euros sur six mois, contre 7,34 millions un an auparavant.



" J'aimerais avant tout remercier les investisseurs qui ont renouvelé leur confiance dans Adocia, et tout particulièrement Bpifrance, Gérard Soula et Vester Finance ", déclare Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia. " Cette opération de financement va nous permettre de retrouver une situation financière saine qui devrait être renforcée par les revenus de notre partenariat avec Tonghua Dongbao, attendus en 2024 ".



" L'accord de négociation exclusive conclu avec Sanofi sur M1Pram nous ouvre la perspective d'un partenariat très prometteur ", ajoute-t-il, jugeant que M1Pram " a le potentiel de devenir un blockbuster du fait de son positionnement unique qui vise à offrir un traitement de l'obésité à des personnes souffrant de diabète insulinodépendant, en remplaçant simplement leur insuline rapide ".