Adocia : A suivre aujourd'hui

Adocia a annoncé mardi le lancement d'une étude clinique de Phase 1 en collaboration avec le Dr Ahmad Haidar, de l'Université McGill au Canada, afin d'évaluer la pharmacocinétique, le contrôle glycémique et la tolérance de la formulation prandiale BioChaperone (BC) Lispro Pramlintide (BC LisPram) chez 16 patients atteints de diabète de type 1 en comparaison à l'insuline rapide lispro.



" Nous avons démontré que lispro et pramlintide perfusés par deux pompes distinctes améliorent le contrôle de la glycémie par rapport à l'insuline rapide administrée seule dans un pancréas artificiel et la plupart de mes patients ont déclaré qu'ils utiliseraient la coformulation si elle était disponible dans le commerce ", a déclaré le Dr Ahmad Haidar.



" Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée d'étudier le BC LisPram, qui permettra d'utiliser une seule pompe pour administrer les deux hormones ", a-t-il ajouté.