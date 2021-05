Adocia : Liste des nouveaux administrateurs proposés lors de l'AGM

PROFIL DES ADMNISTRATEURS PROPOSES A L'ASSEMBLEE GENERALE ADOCIA

Stéphane Boissel

Stéphane Boissel est actuellement PDG de SparingVision, société spécialisée dans la médecine génomique en ophtalmologie.

Il était auparavant « vice-président exécutif » de la stratégie chez Sangamo Therapeutics, basée à San Francisco (USA). Il a rejoint Sangamo Therapeutics à la suite de l'acquisition par cette dernière de TxCell SA, une société CAR-Treg dont il était le PDG. Stéphane est un professionnel expérimenté de la biotechnologie, avec plus de 25 ans d'expérience de direction dans les domaines de la finance d'entreprise, de la stratégie et du business development.

M. Boissel a effectué ses études de premier cycle en management et en finance à l'Université de Lyon et de Paris-Dauphine en France et a obtenu son MBA à l'Université de Chicago (IL, USA).

Claudia Mitchell

Claudia Mitchell est Vice-Président senior, en charge de la stratégie portefeuille, chez Astellas Pharma. Claudia était PDG et cofondatrice d'Universal Cells, une société de biotechnologie basée à Seattle, jusqu'à ce que la société soit acquise par Astellas.

Claudia a auparavant cofondé Halo-Bio RNAi Therapeutics et en a été la directrice scientifique. Elle a reçu le prix EY de l'entrepreneur de l'année en sciences de la vie pour la région du Pacifique Nord Ouest en 2018.

En plus d'être entrepreneur en biotechnologie, Claudia a également occupé des postes dans le secteur à but non lucratif et dans le milieu universitaire. Elle a travaillé en tant que directrice de programme pour le Fonds de recherche LGMD2I, une fondation familiale à but non lucratif. Claudia a occupé un poste de chercheur universitaire

titulaire à l'Institut national français de la recherche médicale (INSERM).

Claudia est titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Paris et d'un MBA en Management International de l'École des Ponts, Paris, France.

Katherine Bowdish

Katherine Bowdish est la PDG de PIC Therapeutics, une société spécialisée dans la médecine de précision, focalisée en oncologie et financée par capital risque.

De 2013 à 2020, Kathy a créé et dirigé, Sanofi Sunrise, fonds d'investissement de Sanofi, visant à faire progresser la science de pointe et présentant un intérêt stratégique pour Sanofi, par le biais d'investissement / co-création ou partenariat.

Après avoir passé 5 années à la tête de Sunrise, Kathy a accepté le poste de Vice- présidente et Responsable de la stratégie de la recherche et développement.

Avant de rejoindre Sanofi, Kathy a cofondé ou dirigé plusieurs entreprises en sciences de la vie en phase de démarrage spécialisées en traitement biologique. Elle a notamment été cofondatrice et PDG chez Anaphore; Présidente d'Alexion Antibody Technologies et Vice-présidente Senior d'Alexion Pharmaceuticals; Fondatrice, PDG et Directrice Scientifique de Prolifaron, avant son acquisition par Alexion.

Kathy est titulaire d'un doctorat en génétique moléculaire du Columbia University College of Physicians and Surgeons de la ville de New York et titulaire d'une licence en biologie du College of William and Mary en Virginie.

ADOCIA - AGM 2021