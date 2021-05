Adocia : Rapport du Conseil d'Administration 06/05/2021 | 23:35 Envoyer par e-mail :

ADOCIA Société anonyme au capital de 702 062,90 euros Siège social : 115 avenue Lacassagne - 69003 Lyon 487 647 737 R.C.S. Lyon ______________________________________________________________________________ RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A l'ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DU 20 MAI 2021 Chers actionnaires, Nous vous avons réunis en assemblée générale à caractère mixte afin de soumettre à votre approbation des décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale ordinaire, d'une part, et extraordinaire, d'autre part. Vous êtes donc appelés à statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale ordinaire Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, sur le gouvernement d'entreprise et sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, Rapport de gestion du conseil d'administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise - présentation par le conseil des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Première résolution : approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

: modification de l'article 19 des statuts relatif aux assemblées générales (précision sur les modalités de vote), Trente-et-unième résolution : délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe. A PPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES DE L ' EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 - A FFECTATION DES RESULTATS - E XAMEN DES CONVENTIONS REGLEMENTEES (première à quatrième résolutions) Nous vous invitons à vous reporter au rapport de gestion du conseil d'administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et aux rapports des commissaires aux comptes qui ont été mis à votre disposition dans les conditions légales et réglementaires. S'agissant de la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours, là encore, nous vous invitons à vous reporter au rapport de gestion du conseil d'administration. R EMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX ( cinquième à dixième résolutions) Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 aux mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) au président directeur général et au directeur général délégué (vote ex-post) Nous vous demandons, en application des dispositions du paragraphe II de l'article L. 22-10-34 du code de commerce, d'approuver les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2020: à Monsieur Gérard Soula, président directeur général, et o à Monsieur Olivier Soula, directeur général délégué, tels qu'arrêtés par le conseil d'administration conformément aux principes et critères approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 28 mai 2020 aux termes de ses 12ème et 13ème résolutions et détaillés dans le document d'enregistrement universel (URD) 2020, chapitre 3 « gouvernance d'entreprise - rapport sur le gouvernement d'entreprise », section 3.2. Nous vous demandons, en application des dispositions de l'article L . 22-10-34 susvisé, d'approuver les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce concernant les mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux), telles qu'elles figurent dans le document d'enregistrement universel (URD) 2020, chapitre 3 « gouvernance d'entreprise - rapport sur le gouvernement d'entreprise », section 3.2.4. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, du président directeur général et directeur général délégué au titre de l'exercice 2021 (vote ex-ante) Nous vous demandons, en application des dispositions de l'article L. 22-10-8 du code de commerce, d'approuver la politique de rémunération au titre de l'exercice 2021, des mandataires sociaux (à l'exclusion du président directeur général et du directeur général délégué), o du président directeur général, et

o du directeur général délégué, telle que présentée dans le document d'enregistrement universel (URD) 2020, chapitre 3 « gouvernance d'entreprise rapport sur le gouvernement d'entreprise », section 3.2.3. intitulée « Politique de rémunération des mandataires sociaux ». N OMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS (onzième et douzième résolutions) Nous vous proposons de compléter l'effectif du conseil d'administration et de nommer : Madame Katherine Bowdish o Madame Claudia Mitchell o Monsieur Stéphane Boissel , 3 en qualité de nouveaux administrateurs pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Ces nominations s'inscrivent dans la dynamique de la Société de repenser son conseil d'administration et de s'adjoindre des nouveaux administrateurs indépendants ayant une expérience complémentaire dans le domaine scientifique mais également business et financier. Dans ce contexte, nous vous proposons d'augmenter le montant de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d'administration à 250.000 euros au titre de l'exercice en cours ainsi qu'au titre de chaque exercice ultérieur à compter dette date, et ce jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. IV. AUTORISATIONS A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE D'OPERER SUR CES PROPRES ACTIONS(quinzième et seizième résolutions) Nous vous proposons de renouveler l'autorisation consentie au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, par l'assemblée générale du 28 mai 2020 à l'effet de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions. La demande d'une nouvelle autorisation permet ainsi d'éviter une période non couverte par cette autorisation d'ici la prochaine assemblée générale annuelle. Au cours des exercices précédents, ce programme de rachat d'actions a été utilisé exclusivement dans le cadre d'un contrat de liquidité, répondant à l'objectif d'animation de la liquidité de l'action de la Société par un prestataire de services d'investissement. La demande que nous vous soumettons vise à poursuivre la mise en œuvre de ce contrat de liquidité, dans la limite de 10% du capital. Le montant des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d'actions serait au maximum de 2.500.000 d'euros, soit un montant inchangé par rapport à l'année précédente. Le prix maximum d'achat par titre (hors frais et commissions) serait fixé à 50 euros. Nous soumettons également à votre approbation l'autorisation d'annuler, le cas échéant, les actions de la Société détenues par celle-ci dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat et de réduire corrélativement le capital. Il s'agit là encore du renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration pour dix-huit (18) mois par l'assemblée générale du 28 mai 2020 et ce afin d'éviter une période non couverte par cette autorisation. En tout état de cause, la Société n'a pas actuellement l'intention d'annuler des actions, son programme de rachat d'actions étant limité au bon fonctionnement de son contrat de liquidité. Nous vous précisons que ces autorisations ne pourront pas être utilisées en période d'offre publique sur les titres de la Société. D ELEGATIONS FINANCIERES A CONSENTIR AU CONSEIL D ' ADMINISTRATION (dix-septième à vingt-cinquième résolutions et vingt-neuvième résolution) Nous vous proposons de renouveler les délégations financières consenties au conseil d'administration par les assemblées générales des 16 mai 2019 et 28 mai 2020 qui ont en partie été utilisées depuis cette date ou qui viendront expiration en fin d'exercice 2021 ou début d'exercice 2022, ceci afin d'éviter la convocation ultérieure d'une nouvelle assemblée à cette seule fin. Ces nouvelles délégations mettraient fin aux délégations précédemment consenties, ayant le même objet. Vous prendrez connaissance des rapports établis par les commissaires aux comptes sur ces délégations et autorisations. Nous vous précisons à cet égard que : 4 le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations conférées aux termes de la dix-septième,dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième, vingt- troisième et vingt-quatrième résolutions de la présente assemblée ne pourra pas être supérieur à 300 000 euros, étant précisé que s'ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions, le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des délégations conférées aux termes des résolutions susvisées est fixé à 50 000 000 euros (ou la contre-valeur à la date d'émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de compte établie par référence à plusieurs devises), étant précisé que ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance dont l'émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce. Le montant nominal des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu des délégations objets des vingt-et-unième et vingt-neuvième résolutions est fixé de façon autonome et distincte du plafond visé ci-dessus, L'ensemble de ces délégations seraient consenties pour une durée de vingt-six (26) mois, à l'exception des délégations en vue en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées visées à la 20ème et à la 21ème résolution qui seraient consenties pour une durée de dix-huit (18) mois. Le conseil d'administration disposerait de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et subdélégation, pour mettre en œuvre les délégations qui lui seraient ainsi consenties. Dans l'hypothèse où le conseil d'administration viendrait à utiliser les délégations de compétence qui lui seraient ainsi conférées, il en rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation. Nous vous proposons donc d'examiner ci-après chacune des délégations et autorisations qu'il vous est demandé de consentir à votre conseil d'administration. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier) (dix-septième résolution) Cette délégation permettra au conseil de décider par voie d'offre au public à l'exclusion des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, d'actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du conseil d'administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances. Nous vous demandons, pour cette délégation, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs mobilières émises en vertu de cette délégation, en laissant toutefois au conseil la faculté d'instituer au profit des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un droit de priorité pour les souscrire pendant le délai et selon les termes qu'il fixera conformément aux dispositions de l'article L. 225-135 du code de commerce, cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant être exercée tant à titre irréductible que réductible. La délégation emportera de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit. 