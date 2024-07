ADOCIA : objectif de cours réduit chez Oddo BHF

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Adocia, avec un objectif de cours réduit de 9,2 à 6,3 euros.



L'analyste indique avoir appris hier que Tonghua Dongbao, partenaire d'Adocia , avait décidé d'arrêter le développement du BC Combo en Chine en raison de la concurrence accrue, notamment le succès du produit Ryzodeg de Novo Nordisk.



En effet, les autorités chinoises exigent une nouvelle étude de phase 2 comparant le traitement d'Adocia à celui de Ryzodeg, ce qui impliquerait des coûts et un temps supplémentaires, mettant ainsi fin au développement du BC Combo en Chine.



En revanche, cette décision ne remet pas en cause la suite du développement de BC Lispro, second actif du partenariat, dont les résultats de phase 3 sont prévus en seconde moitié d'année et qui devraient déclencher un paiement d'étape de 10 M$.



