Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines thérapeutiques approuvées destinées au traitement du diabète. A fin 2022, le groupe dispose d'un portefeuille de 4 produits en phase de développement clinique (BioChaperone Lispro U100 et U200, BioChaperone Combo, M1Pram-ADO09 et BioChaperone Glucagon) et de 3 produits en développement préclinique (BioChaperone® LisPram, BioChaperone® Glargine GLP-1 et BioChaperone® Glucagon GLP-1).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale