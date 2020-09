Adocia : présente des résultats de la 1ère étude de Phase Ib de M1Pram (ADO09) au Congrès Annuel de la Société Francophone du Diabète (SFD)

Regulatory News:

Adocia (Paris:ADOC) (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, communiquera oralement sur des résultats de la 1ère étude de M1Pram (ADO09) (pramlintide insuline) lors du Congrès Annuel de la Société Francophone du Diabète. Ces résultats ont précédemment été communiqués lors de l’événement annuel l’European Association for the Study of Diabetes et de l’Advanced Technologies & Treatments for Diabetes.

Détails de l’événement

Communications orales : Thérapeutique – insulinothérapie

ADO09, une co-formulation de l’analogue d’amyline pramlintide et de l’analogue d’insuline humaine A21G, réduit la glycémie post-prandiale en comparaison à l’insuline lispro chez le diabétique de type 1- Orateur : Grégory MEIFFREN

Date : 10 septembre 10h30-12h00

Evènement virtuel : Inscription

Cette étude initiale de Phase 1b a ouvert la voie à une plus avancée, recrutant 40 patients qui ont utilisé M1Pram en ambulatoire pendant trois semaines en comparaison de l’insuline aspart. Ces résultats ont fait l’objet d’un communiqué de presse le 23 avril 2020.

A propos des combinaisons d'insuline et de pramlintide

Adocia a l'ambition de rendre le traitement à l'insuline plus physiologique en combinant une hormone synergétique bien connue, à savoir l'analogue de l'amyline, le pramlintide. Chez les personnes en bonne santé, l'amyline est co-sécrétée avec l'insuline par les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas pour retarder la vidange gastrique, inhiber la sécrétion de glucagon et déclencher un effet de satiété. Cette combinaison est un défi depuis longtemps car l'insuline et le pramlintide ne sont pas compatibles en solution aqueuse.

Adocia a fait deux inventions pour proposer une combinaison liquide stable : une utilisant le BioChaperone et une autre utilisant un analogue de l'insuline stable, à savoir M1 (principal métabolite de la glargine), l'insuline humaine A21 désamidée. La technologie BioChaperone® permet de combiner à pH7 soit l'insuline humaine BC InsPram, soit l'analogue de l'insuline BC LisPram pour Lispro (Humalog) et BC AsPram pour Aspart (Novolog).

Enfin, Adocia a choisi de développer deux combinaisons de pramlintide avec deux insulines PK différentes : une normale avec l'analogue de l'insuline humaine (M1Pram) et une rapide avec l'insuline analogue lispro (BC LisPram). Ces deux cinétiques d'insuline différentes peuvent être plus adaptées soit pour les injections en bolus à l'aide d'un stylo, soit pour l'injection continue contrôlée par une pompe à insuline avec un algorithme en boucle fermée. Le M1Pram et le BC InsPram ont, tous deux, été testés chez des patients atteints de diabète de type 1. Adocia entend développer la meilleure combinaison stylo-pompe pour traiter d'abord le diabète de type 1 et ensuite le diabète de type 2 insulino-dépendant.

Derniers résultats de l'étude M1Pram publiés en avril 2020.

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides thérapeutiques déjà approuvés pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques. Dans le domaine du diabète, le portefeuille de produits injectables d’Adocia est l’un des plus larges et des plus différenciés de l’industrie et comprend cinq produits en phase clinique et trois produits en phase préclinique. La plateforme technologique brevetée BioChaperone® vise à améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des protéines thérapeutiques tout en facilitant leur utilisation par les patients. Adocia adapte BioChaperone à chaque protéine pour une application donnée.

Le pipeline clinique d’Adocia comprend quatre formulations innovantes d’insuline pour le traitement prandial du diabète: deux formulations ultra-rapides d’insuline analogue lispro (BioChaperone® Lispro U100 et U200), une combinaison d’insuline lente glargine et de l’insuline à action rapide lispro (BioChaperone® Combo) et d’une combinaison d'insuline prandiale avec du pramlintide, analogue de l'amyline (M1Pram- ADO09). Le pipeline clinique inclut également une formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone® Glucagon) pour le traitement de l’hypoglycémie.

Le pipeline préclinique d’Adocia comprend trois produits : une combinaison d'analogue rapide de l’insuline humaine avec du pramlintide (BioChaperone® LisPram), une combinaison d’insuline glargine avec des agonistes du récepteur au GLP- 1 (BioChaperone® Glargine GLP-1) pour le traitement du diabète puis une combinaison prête à l’emploi de glucagon et d’un agoniste du récepteur au GLP-1 (BioChaperone® Glucagon GLP-1) pour le traitement de l’obésité.

Adocia a pour but de délivrer “Des médicaments innovants pour tous, partout.”

Pour en savoir plus sur Adocia, rendez-nous visite sur www.adocia.com

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 22 avril 2020 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com), et notamment aux incertitudes inhérentes à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

