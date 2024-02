Adocia: trésorerie de 13 millions d'euros à fin décembre 2023

Adocia affiche une position de trésorerie de 13 millions d'euros au 31 décembre 2023, comparée à 17,4 millions d’euros au 31 décembre 2022, avec une consommation de trésorerie de 3,8 millions d’euros sur le quatrième trimestre, inférieure à celle de l’an dernier (23 millions d’euros), à périmètre comparable. Cette société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité estime pouvoir financer ses activités jusqu'à fin août 2024.



"Nous sortons d'une année 2023 riche en événements avec une société renforcée et nous abordons 2024 avec des discussions actives avec Sanofi sur M1Pram, mais aussi avec des acteurs clés sur AdoShell Islets", déclare Olivier Soula, directeur général et cofondateur d'Adocia. Ce dernier évoque "des innovations à forte valeur ajoutée qui suscitent aujourd'hui l'intérêt des plus grands laboratoires pharmaceutiques". "Nous nous préparons à faire de 2024 une année de transformation pour Adocia."