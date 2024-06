ADOMOS ANNONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE APPUYÉE PAR UN NOUVEAU FINANCEMENT D'ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES ET UN CHANGEMENT DE GOUVERNANCE

Je suis honoré que le Conseil d'Administration m'est confié la mission de l'animer dans une période aussi importante et stratégique pour la ADOMOS. Avec l'appui de Franck et des nouveaux membres du Conseil, je suis convaincu que, grâce à notre engagement commun et notre esprit d'équipe, nous surmonterons les défis actuels et permettrons à la société de s'inscrire dans un nouveau cycle de croissance et de rentabilité. Je suis impatient de travailler avec l'ensemble des équipes ADOMOS pour atteindre nos objectifs et permettre à la société de redevenir un acteur immobilier de premier plan

Rang de créance : les OCA et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûreté de la Société, venant au même rang entre eux et bénéficiant des privilèges prévus aux articles L. 622-17 ou L.626-10 du Code de commerce selon le cas.

