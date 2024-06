Il est rappelé que le texte des projets de résolutions inscrits à l'ordre du jour et présentés par le Conseil d'administration figure dans l'avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 22 mai 2024 (Bulletin n°62 - Annonce n°2401886), dans l'avis rectificatif à l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires le 10 juin 2024 (Bulletin n°70 - Annonce n°2402569) et dans l'avis de convocation publié le 11 juin 2024 dans le journal d'annonces légales « Affiches Parisiennes ».

