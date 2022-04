Adomos : ADOMOS : MISE A DISPOSITION DES ETATS FINANCIERS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021 ET DU RAPPORT DE GESTION

Paris, le 29 avril 2022 (20h00)

MISE A DISPOSITION DES ETATS FINANCIERS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021 ET DU RAPPORT DE GESTION

PRECISIONS SUR LES RESULTATS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

ADOMOS (la « Société ») annonce la mise à disposition sur son site internet dans la rubrique « Bourse » des documents suivants :

Les états financiers annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2021 ;

Le rapport de gestion au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, en complément du communiqué de presse diffusé le 31 mars 2022, ADOMOS complète aujourd'hui la présentation des comptes annuels de la société qui sont résumés dans les deux tableaux ci-dessous reprenant les principaux indicateurs de performance de l'exercice écoulé et le bilan au 31 décembre 2021.

En K€

Compte de résultat consolidé 2021 2020 Variation 2021 / 2020 La consolidation porte sur ADOMOS et ses filiales :

Selectaux, Adominvest, Adominvest 2, ADOMOS Placement et ADOMOS Gestion Immobilière. Produits d'exploitation 6 541 7 886 (17,1) % E.B.E. (1) 1 150 1 956 (41,2) % Résultat d'exploitation de l'ensemble consolidé (1 928) (1 822) (5,8) % Résultat courant de l'ensemble consolidé (2 075) (1 955) (6,1) % Résultat Net de l'ensemble consolidé (2 099) (2 068) (1,5) % Résultat par action (0,045) (0, 069)

Chiffres consolidés audités

L'E.B.E correspond aux Produits d'exploitation – Charges de personnel – Autres charges d'exploitation – Impôts et taxes

En K€ 2021 2020 Produits d'exploitation 6 541 7 886 Autres charges d'exploitation (4 011) (4 611) Impôts et taxes (40) (200) Charges de personnel (1 341) (1 119) E.B.E. 1 150 1 95

En K€

Bilan consolidé 2021 2020 La consolidation porte sur ADOMOS et ses filiales :

Selectaux, Adominvest, Adominvest 2, ADOMOS Placement et ADOMOS Gestion Immobilière. Actif immobilisé 18 500 17 931 Actif circulant 4 590 5 572 Total Actif 23 090 23 503 Capitaux propres 15 893 15 744 Dettes 7 117 7 674 Total Passif 23 090 23 503

Chiffres consolidés audités

Une activité impactée par la crise sanitaire

Comme indiqué lors de la diffusion du communiqué de presse présentant le chiffre d'affaires annuel le 31 janvier dernier, l'activité d'ADOMOS reste pénalisée par des retards et des décalages de projets pour l'ensemble de ses segments de marché.

Pôle Marketing Lead : Cette activité d'un montant de 1 936 K€ est en croissance de 9,3% malgré les difficultés du marché, le périmètre d'activité restant globalement identique.

Pôle Immobilier Neuf : Les mesures de confinement et le resserrement significatif des conditions d'octroi de crédit immobilier ont été défavorables à l'activité avec un chiffre d'affaires de 3 093 K€ en diminution de 23,0% en 2021 par rapport à l'an passé.

Pôle Opérateur Immobilier Ancien : ADOMOS s'est concentrée sur la fin des ventes de son immeuble de Périgueux et n'a pas démarré la commercialisation d'autres produits, pour ne pas dégrader son BFR. En conséquence, le chiffre d'affaires affiche 1 512 K€ en recul de 27,8% par rapport à 2020.

Au global, les produits d'exploitation ressortent à 6 451 K€ en baisse de 17,1 % par rapport à 2020.

ADOMOS s'est efforcée d'adapter ses charges d'exploitation à la réduction de son chiffre d'affaires tout en faisant les investissements nécessaires en capital humain pour préparer l'avenir.

Les achats et charges externes sont ainsi en baisse de 600 K€ à 4 011 K€ et les dotations nettes aux amortissements et provisions régressent de 700 K€ à 3 078 K€. A contrario les frais de personnel incluant l'embauche de nouveaux effectifs augmentent légèrement de 222 K€ pour atteindre 1 341 K€.

Les charges d'exploitations ressortent à 8 469 K€ en diminution de 10,9% par rapport à 2021, conduisant à une perte d'exploitation consolidée en baisse limitée de 106 K€ à 1 928 K€.

Compte-tenu de l'imbrication opérationnelle de l'ensemble des segments entre eux, il n'est pas possible de fournir des indicateurs de rentabilité par pôle d'activité.

Après imputation d'un résultat financier à -147 K€ et d'une charge exceptionnelle nette de 22 K€, le résultat net consolidé du groupe affiche -2 098 K€ quasi-stable par rapport à 2020.

Une structure financière qui tient compte d'une croissance des fonds propres

Les capitaux propres ressortent à 15 893 K€ au 31 décembre 2021 en hausse de 149 K€ et incluent notamment le bénéfice des augmentations de capital réalisées en cours d'année.

La dette financière de 4 669 K€ tient compte des obligations convertibles en actions pour 1 350 K€ (intégralement converties à ce jour) et des emprunts bancaires moyen terme pour un montant de 2 435 € au 31 décembre 2021. La trésorerie brute s'élève à 1 572 K€ en progression de 147 K€ par rapport à fin 2020. En conséquence la dette nette ressort à 3 097 K€ au 31 décembre 2021 contre 2 749 K€ au 31 décembre 2020.

Des perspectives 2022 mieux orientées

La mutation technologique d'ADOMOS vers le métier de Fintech de l'immobilier devrait lui permettre de reprendre le chemin de la croissance et de retrouver une exploitation profitable, et ceci, dès 2022 en l'absence d'une détérioration forte de la conjoncture économique en France.

ADOMOS ( ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/bourse

Contact Société : adomos@adomos.com

Contact agence : info@capvalue.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymlsZMacaWbKnmqdYZ6bmmVrm2uTxJXHl2jLmmJuapfKbJ9kx5iTZsnJZnBlmGhm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74330-adomos-cp-ra-2021-complement-d_informations-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews