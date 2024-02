Adomos est le leader français de la distribution d'actifs immobiliers d'investissement sur Internet. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - prestations de services immobiliers d'investissement : réalisation d'études patrimoniales, sélection de programmes immobiliers, montage d'offres de crédits, prise en charge des actes administratifs (contrats de réservation et actes notariés), prestations de gestion locative et de garantie des loyers, etc. En outre, le groupe développe une activité de diffusion d'annonces immobilières professionnelles par voie de journaux gratuits et sur Internet ; - vente de contacts qualifiés ; - activité de marchand de biens. La totalité du CA est réalisée en France.

Secteur Services immobiliers