Fabrice Rosset s'est éteint le mardi 6 octobre 2020 à l'âge de 54 ans des suites d’une longue maladie. Plusieurs personnes entretenant un contact régulier avec lui nous ont dit leur grand étonnement et leur tristesse, témoignant à quel point il était impliqué jusqu’à récemment dans la conduite de l’entreprise. Le dernier communiqué des résultats, en date du 28 septembre, témoignait une nouvelle fois de l’enthousiasme de l’entrepreneur.

Le PDG Adomos avait fondé, fait évoluer et mis au point un modèle économique unique en son genre. Employant seulement une quinzaine de salariés, son activité et ses résultats progressaient régulièrement depuis son repositionnement stratégique amorcé en 2011. La société avait en effet traversé très difficilement la crise immobilière de 2009-11, l’obligeant à passer d’un modèle de coût fixes à un modèle de coûts essentiellement variables, offrant plus de résilience aux crises inhérentes au secteur immobilier. Ses deux activités principales de vente d’immobilier neuf ont été complétées ces dernières années par une activité de foncière résidentielle dans l’ancien aussi prometteuse qu’originale.

La société va réunir un Conseil d'administration dans les tous prochains jours afin de désigner un nouveau Président.

Adomos était très étroitement liée à Fabrice Rosset, même s’il avait nommé un responsable de la nouvelle activité d’opérateur immobilier. Il y a encore quelques jours, dans un communiqué sur les résultats semestriels, la société indiquait étudier actuellement une intéressante opportunité d’investissement dans le sud de la France qui faisait l’objet de négociations.

Le cours de Bourse est en baisse contenu ce matin, à -10% (~0,39€). Fabrice Rosset ne détenait plus que 8,7% du capital après avoir vendu quelques pourcents fin 2019. Nous nous étonnions dans un article paru il y a un an de ces cessions qui contrastaient avec l’enthousiasme communicatif d’Adomos. En voilà, peut-être, l’explication.