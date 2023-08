Adore Beauty Group Limited est un détaillant de produits de beauté en ligne basé en Australie. La société est une plateforme intégrée de contenu, de marketing et de commerce électronique de détail qui s'associe à des marques de beauté et de soins personnels. Ses catégories de produits comprennent les soins de la peau, le maquillage, les cheveux, les parfums et le bien-être. Ses produits de soins de la peau comprennent des cosméceutiques, des sérums et des traitements, des hydratants, des nettoyants, des exfoliants et des masques. Les produits de maquillage de la société comprennent le fond de teint, l'anticerne, les teintes globales, l'apprêt, la poudre, le spray fixateur, le fard à joues et les surligneurs. Les produits capillaires de la société comprennent des shampooings, des revitalisants, des exfoliants pour le cuir chevelu, des shampooings secs, des traitements, des colorations capillaires, des compléments capillaires, des brosses à cheveux et des outils, des accessoires capillaires, des soins capillaires et des cheveux blonds. Ses produits de parfumerie comprennent des parfums d'ambiance, la salle des senteurs et des soins parfumés pour les mains et le corps. Les produits de bien-être de la société comprennent un outil de modelage du visage, un rouleau pour le visage, un masque pour le visage, un nettoyeur de langue et un masque pour les yeux.