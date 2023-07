Adrabbit Ltd, anciennement AppsVillage Australia Limited, est une société basée en Israël qui a développé une plateforme SaaS (Software-as-a-Service) basée sur le cloud qui fournit aux petites et moyennes entreprises un moyen de développer leurs propres applications mobiles professionnelles de marque comme moyen de se connecter avec leurs clients. La plateforme de la société permet aux petites et moyennes entreprises de créer, gérer et partager leurs propres applications pour permettre le marketing et la vente de leurs produits et services par le biais de son canal d'applications mobiles personnelles. Sa plateforme SaaS est basée sur un modèle d'abonnement mensuel ou annuel. Sa technologie a automatisé la conception, le développement, la maintenance et le marketing des applications, permettant aux entreprises de créer, de prévisualiser et de lancer leurs applications mobiles sans avoir à écrire le moindre code. Ses applications mobiles proposent des graphiques permettant de créer des promotions, des notifications push, des fonctions de réservation, des solutions de cashback, des récompenses de fidélité, un chat en ligne et des ventes et coupons en ligne.

