Adrad Holdings Limited est un fabricant australien de pièces détachées automobiles et de solutions de transfert de chaleur (équipement d'origine). La société conçoit et fabrique des solutions de transfert de chaleur pour des clients OE dans le monde entier et fabrique, importe et distribue des pièces automobiles pour le marché secondaire. La société opère à travers deux segments : Solutions de transfert de chaleur et Marché secondaire de l'automobile. Le segment des solutions de transfert de chaleur conçoit et fabrique des solutions de refroidissement industriel destinées au transport routier et aux véhicules lourds, à l'exploitation minière, à la production d'énergie, aux centres de données et aux industries ferroviaires. Le segment Automotive Aftermarket fabrique, importe et distribue des radiateurs, des produits d'échange thermique mobiles et stationnaires et une variété de pièces automobiles pour les marchés automobile et industriel australien et néo-zélandais. La société possède des installations en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande, dont certaines comprennent des entrepôts, des installations de fabrication et de service.