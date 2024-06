Adriatic Metals PLC a nommé Eric Rasmussen au poste d'administrateur non exécutif à compter du 13 juin 2024. M. Rasmussen possède une grande expérience dans le financement de projets miniers européens et mondiaux, ayant récemment occupé le poste de conseiller en chef pour le financement structuré et de projet pour les énergies renouvelables et l'exploitation minière chez Rio Tinto, et ayant travaillé à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ("BERD") pendant 27 ans, dont il a été le chef mondial des ressources naturelles entre 2013 et 2022. M. Rasmussen a dirigé l'équipe de 28 banquiers de la BERD sur un portefeuille de projets à travers l'Europe, l'Union soviétique et la région MENA, supervisant en moyenne 1 milliard d'investissements par an.

Au cours de sa carrière à la BERD, M. Rasmussen a non seulement été un leader dans de nombreuses disciplines de la finance et du développement durable, mais il a également été un investisseur très performant dans de nombreux projets qui ont généré des bénéfices pour toutes les parties prenantes. En sa qualité d'administrateur non exécutif, M. Rasmussen siégera dans un premier temps aux comités d'audit et de risque, de rémunération et de nomination. Alors qu'Adriatic passe d'une société d'exploration et de développement à un producteur, la société a entamé un processus d'évolution de son conseil d'administration afin de s'aligner sur ses futurs objectifs stratégiques.

Après avoir siégé au conseil d'administration depuis février 2018, Julian Barnes s'est retiré, avec effet au 13 juin 2024, de ses fonctions d'administrateur non exécutif d'Adriatic pour poursuivre d'autres intérêts. Il était notamment membre des comités d'audit et de risque, de rémunération et de nomination. M. Rasmussen est actuellement membre du conseil d'administration d'Electrum Discovery Corporation, cotée à la Bourse de Toronto sous le nom de "ELY".

Electrum est une société d'exploration en phase de démarrage qui opère en Serbie et se concentre sur les licences d'exploitation du cuivre et de l'or. M. Rasmussen n'a pas occupé d'autres postes d'administrateur au cours des cinq dernières années.