ADS-TEC Energy plc (« ADS-TEC Energy », « Société », « nous », « notre » ou « nous ») (NASDAQ : ADSE), un leader mondial de la technologie de recharge ultra-rapide à base de batteries, est très heureux d’annoncer la nomination du Dr Andreas Fabritius à son conseil d’administration.

M. Fabritius a collaboré avec Freshfields Bruckhaus Deringer, un cabinet d’avocats international de premier plan, au cours des trois dernières décennies, où il s’est spécialisé dans les fusions et acquisitions publiques et privées ainsi que dans le droit général des sociétés. Ses clients comprennent des entreprises allemandes et internationales, des banques, des investisseurs financiers et des agences gouvernementales. Il a étudié le droit et l’économie à Bonn et Spire en Allemagne, à la faculté de droit de l’Université du Michigan aux États-Unis et à l’Institut européen en Italie. En plus de son rôle à Freshfields, M. Fabritius est consul honoraire britannique à Francfort-sur-le-Main.

« Nous sommes ravis d’annoncer que M. Andreas Fabritius a rejoint notre conseil d’administration », a déclaré M. Kurt Lauk, président du conseil d’administration. « Grâce à ses solides antécédents en tant qu’avocat international, il renforcera notre conseil d’administration dans notre marché à forte croissance et améliorera davantage notre aptitude à offrir de la valeur aux actionnaires. Son énorme expérience au niveau international et son haut niveau de professionnalisme complètent notre conseil d’administration de la meilleure façon qui soit. »

« Je suis ravi de me joindre au conseil d’administration d’ADS-TEC Energy. Avec sa technologie pour les bornes de recharge ultra-rapides à batterie tampon et son approche de services basée sur une plateforme orientée vers le client, l’entreprise est appelée à apporter une contribution notable à la transition de nos économies vers l’électrification des déplacements quotidiens et des transports », a déclaré le Dr Andreas Fabritius. « Grâce à mon expérience et à mes antécédents dans les affaires transfrontalières, qu’elles soient transactionnelles ou réglementaires et axées sur la gouvernance, J’espère apporter un point de vue pertinent aux discussions et aux décisions du Conseil. »

À propos d'ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc, société anonyme constituée en Irlande et cotée au NASDAQ (« ADS-TEC Energy »), sert de holding pour ads-tec Energy GmbH, notre société d’exploitation constituée en Allemagne (« ADSE GM ») et ads-tec Energy Inc., une filiale américaine d’ads-tec Energy GmbH (« ADSE US » et, avec ADS-TEC Energy et ADSE GM, « ADSE »). Forte de plus de dix ans d’expérience dans les technologies lithium-ion, ADS-TEC Energy développe et fabrique des solutions de stockage de batteries et des systèmes de recharge rapide, y compris leurs systèmes de gestion de l’énergie. Sa technologie de charge rapide à base de batterie permet aux VE de se charger très rapidement même sur des réseaux à faible puissance et a un design très compact. Elle a récemment été nommée par le président de la République fédérale d’Allemagne dans le cadre du Prix allemand de l’avenir et a été admise dans le « cercle d’excellence » en 2022. La bonne qualité et la fonctionnalité des systèmes de batteries sont dues à un développement bien mené et à une production interne particulièrement intense. Avec ses plates-formes de système avancées, ADS-TEC Energy est un partenaire précieux pour les compagnies automobiles, les FEO, les entreprises de services publics et les opérateurs de charge.

Pour en savoir plus : www.ads-tec-energy.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi de 1995 sur la réforme du contentieux des valeurs mobilières privées. Des mots comme « s’attendre à », « estimer », « projet », « budget », « prévoir », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « peut », « expression du futur », « pourrait », « devrait », « croit », « prédit », « potentiel », « continuer », et des expressions similaires sont destinées à identifier de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant nos perspectives financières pour 2024, nos attentes quant au rendement futur et le planning de certaines activités commerciales. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations faites dans le présent communiqué, notamment : les événements géopolitiques, y compris l’invasion russe de l’Ukraine ; les tendances macroéconomiques, notamment les fluctuations de l’inflation ou des taux d’intérêt, ou d’autres événements indépendants de notre volonté relatifs à l’économie globale ; nos activités et celles de nos clients et fournisseurs, notamment en raison des problèmes de la chaîne d’approvisionnement et de l’augmentation des dépenses ; notre historique d’exploitation limité en tant que société cotée ; notre dépendance à l’égard de l’acceptation et de l’adoption généralisées des VE et de l’installation accrue de bornes de recharge ; notre dépendance actuelle à l'égard des ventes à un nombre limité de clients pour la plupart de nos revenus ; la demande globale de recharge des VE et la réduction potentielle de la demande de ces derniers si les remises gouvernementales, les crédits d'impôt et autres incitations financières sont réduits, modifiés ou supprimés ou si les mandats gouvernementaux visant à accroître l'utilisation des VE ou à réduire l'utilisation des véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles, soit directement soit indirectement par le biais de limites obligatoires sur les émissions de carbone, sont réduits, modifiés ou supprimés ; les interruptions de la chaîne d'approvisionnement et les augmentations de dépenses ; des retards imprévus dans le lancement de nouveaux produits ; notre capacité à développer nos activités et notre part de marché en Europe et aux États-Unis ; les effets de la concurrence ; les modifications des normes relatives au stockage de l'énergie dans les batteries ; et le risque que notre technologie présente des défauts ou des erreurs non détectés. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter nos résultats financiers figurent à la rubrique « Item 3. Informations clés - 3.D. Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 11 mai 2023, qui est disponible sur notre site Internet à l'adresse https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest et sur le site de la SEC : www.sec.gov. Des informations supplémentaires seront également incluses dans d'autres documents que nous déposons auprès de la SEC de temps à autre. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont nous disposons à la date de sa publication, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour les informations fournies pour refléter des événements ou des circonstances qui surviendront après la date à laquelle elles ont été faites, sauf si cela est requis par la loi applicable.

Langue : Anglais Société : ADS-TEC Energy GmbH Heinrich-Hertz-Str. 1 72622 Nürtingen Allemagne Site internet : www.ads-tec.de

