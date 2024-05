La station de recharge rapide multifonctionnelle ChargePost a reçu le prix allemand de l'innovation 2024, qui vient s'ajouter à ses récompenses de cette année. Fondé par le Bundestag allemand et parrainé par l'industrie allemande, le Conseil allemand du design promeut la compétitivité des entreprises par le biais du design depuis 1953. Ses prix internationaux récompensent les meilleures réalisations en matière de design, d'image de marque et d'innovation. Lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée le 14 mai au Futurium de Berlin, le jury a souligné la combinaison unique des caractéristiques de ChargePost. Le système de batterie intégré de ChargePost permet aux VE de se recharger très rapidement, même sur des réseaux électriques limités.

ADS-TEC Energy annonce aujourd'hui que ChargePost a remporté un prix allemand de l'innovation dans la catégorie Excellence in Business to business : E-Mobility Technologies, en reconnaissance de son design, de sa marque et de son innovation. ChargePost est une station de charge rapide à batterie, développée et produite en Allemagne, qui permet de recharger les véhicules électriques hors réseau en quelques minutes. Le jury a déclaré : « Avec la station de recharge rapide ChargePost d'ADS-TEC Energy, les longs temps d'attente lors des recharges de voitures électriques appartiendront au passé, car le système maintiendra toujours une capacité de charge élevée grâce à la batterie tampon. ChargePost offre ainsi une recharge hors réseau en quelques minutes, ce qui est particulièrement intéressant pour les véhicules de flotte et les parkings d'entreprise, mais aussi pour les supermarchés et autres entreprises disposant de places de stationnement. Deux grands écrans HD placés sur les côtés attirent l'attention et offrent des occasions saisissantes pour la publicité et l'information. ChargePost est une solution attrayante pour le secteur B2B grâce au fait que la station polyvalente, qui peut être utilisée de différentes manières grâce à ses faibles besoins en infrastructure, peut être fourni avec une alimentation PV alternative et peut être utilisé dans de nombreuses directions à partir du système de stockage de la batterie. Une innovation significative grâce à une intégration unique et électrisante, ouvrant la voie à la mobilité électrique. »

Le prix allemand de l'innovation récompense les produits, les projets et les réalisations pionnières qui améliorent durablement la vie grâce à l'innovation et au progrès. Il a été créé par le Bundestag allemand et est parrainé par l'industrie allemande.

Il existe déjà des centaines de points de charge rapide ChargePost en Europe. Il comprend un système de stockage de batterie intégré qui emmagasine de l'énergie qui peut ensuite être utilisée pour augmenter la puissance de charge en fonction des besoins. Cette technologie de batterie unique permet de charger jusqu'à 300 kW, même sur un réseau à puissance limitée. Des points de charge très sollicités ont prouvé que des dizaines de véhicules peuvent être rechargés rapidement en une journée et que ChargePost peut atteindre plus de 1 MW par jour. Grâce à ces caractéristiques, ChargePost évite l'expansion du réseau, coûteuse, longue et gourmande en ressources, qui est nécessaire pour une station de recharge traditionnelle.

ChargePost offre également aux exploitants d'infrastructures de nouvelles opportunités de revenus. Si, par exemple, l'électricité photovoltaïque autoproduite est utilisée pour la recharge, les coûts d'approvisionnement en énergie pour les opérateurs diminueront, ce qui contrebalancera la tendance à l'augmentation constante des frais de réseau. Les opérateurs peuvent également utiliser la batterie bidirectionnelle de ChargePost pour limiter les pics de charge ou réinjecter de l'énergie dans le réseau. De plus, en reliant plusieurs ChargePosts pour former une centrale électrique virtuelle, l'opérateur peut commencer à échanger de l'énergie et profiter de la volatilité des prix de l'électricité. Ces caractéristiques rendent la solution durable et permettent de recharger en quelques minutes des véhicules dans des endroits où cela ne serait pas possible autrement, par exemple dans des zones rurales éloignées des autoroutes, des parcs de recharge ou des centres-villes.

À propos d'ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc, société anonyme constituée en Irlande et cotée au NASDAQ (« ADS-TEC Energy »), sert de holding pour ads-tec Energy GmbH, notre société d’exploitation constituée en Allemagne (« ADSE GM ») et ads-tec Energy Inc., une filiale américaine d’ads-tec Energy GmbH (« ADSE US » et, avec ADS-TEC Energy et ADSE GM, « ADSE »). Forte de plus de dix ans d’expérience dans les technologies lithium-ion, ADS-TEC Energy développe et fabrique des solutions de stockage de batteries et des systèmes de recharge rapide, y compris leurs systèmes de gestion de l’énergie. Sa technologie de charge rapide à base de batterie permet aux VE de se charger très rapidement même sur des réseaux à faible puissance et a un design très compact. Elle a récemment été nommée par le président de la République fédérale d’Allemagne dans le cadre du Prix allemand de l’avenir et a été admise dans le « cercle d’excellence » en 2022. La bonne qualité et la fonctionnalité des systèmes de batteries sont dues à un développement bien mené et à une production interne particulièrement intense. Avec ses plates-formes de système avancées, ADS-TEC Energy est un partenaire précieux pour les compagnies automobiles, les FEO, les entreprises de services publics et les opérateurs de charge.

