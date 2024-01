Adtalem Global Education Inc. est un fournisseur de talents professionnels pour le secteur de la santé. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Chamberlain, Walden et Medical and Veterinary. Le segment Chamberlain propose des programmes diplômants et non diplômants dans le secteur de l'enseignement postsecondaire des professions infirmières et de la santé. Ce secteur comprend les activités de l'université Chamberlain (Chamberlain). Le segment Walden propose plus de 100 certificats, licences, masters et doctorats en ligne, notamment dans les domaines des soins infirmiers, de l'éducation, du conseil, du commerce, de la psychologie, de la santé publique, du travail social et des services à la personne, de l'administration publique et de la politique publique, ainsi que de la justice pénale. Le segment médical et vétérinaire propose des programmes diplômants et non diplômants dans le secteur de l'enseignement postsecondaire médical et vétérinaire. Ce secteur comprend les activités de l'American University of the Caribbean School of Medicine, de la Ross University School of Medicine et de la Ross University School of Veterinary Medicine.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers