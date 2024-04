AdTheorent Holding Company, Inc. utilise une technologie avancée d'apprentissage automatique et des solutions de protection de la vie privée pour proposer des campagnes publicitaires aux professionnels du marketing. La plateforme d'achat de médias de la société, basée sur l'apprentissage automatique, alimente son ciblage prédictif, ses audiences prédictives, sa géo-intelligence, ses solutions d'extension d'audience et sa capacité créative interne. N'utilisant que des données non sensibles et se concentrant sur la valeur prédictive des modèles d'apprentissage automatique, la suite de produits et les modèles de transaction flexibles de la société permettent aux annonceurs d'identifier les consommateurs potentiels les plus qualifiés, associés à une expérience créative optimale, afin d'obtenir des résultats supérieurs, mesurés en fonction des objectifs commerciaux réels de chaque annonceur. Au cœur de ses méthodes de ciblage publicitaire et d'optimisation des campagnes, l'entreprise construit des modèles d'apprentissage automatique personnalisés pour chaque campagne en utilisant des données historiques et en temps réel pour prédire les futures actions de conversion des consommateurs pour chaque impression publicitaire numérique.

Secteur Logiciels