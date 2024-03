AdTheorent Holding Company, Inc. est une société de publicité numérique programmatique. Elle exploite une plateforme de médias numériques qui se concentre sur les méthodes de performance d'abord et de respect de la vie privée pour exécuter des campagnes de publicité numérique programmatique, au service des agences de publicité et des marques clientes. Elle utilise l'apprentissage automatique et la science des données avancée pour organiser, analyser et rendre opérationnelles des données non sensibles afin d'offrir une valeur réelle aux clients. Elle construit des modèles d'apprentissage automatique personnalisés pour chaque campagne en utilisant des données historiques et en temps réel pour prédire les futures actions de conversion des consommateurs pour chaque impression publicitaire numérique. Les attributs non individualisés de l'entreprise comprennent l'éditeur, le contenu et le localisateur de ressources uniformes (URL), les mots clés, la marque de l'appareil, le système d'exploitation de l'appareil et d'autres attributs de l'appareil, la position de l'annonce, les données géographiques, la météo, les signaux démographiques, le type et la taille de la création. La société propose également des solutions verticales personnalisées pour répondre aux besoins des annonceurs dans des secteurs spécialisés.

Secteur Logiciels