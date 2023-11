AdTheorent Holding Company, Inc, anciennement MCAP Acquisition Corporation, est une société de publicité numérique programmatique. La société utilise une technologie avancée d'apprentissage automatique et des solutions de protection de la vie privée pour offrir des campagnes publicitaires percutantes aux spécialistes du marketing. Elle propose une plateforme média numérique, qui se concentre sur des méthodes respectueuses de la vie privée pour réaliser des campagnes de publicité numérique programmatique, servant à la fois les clients des agences de publicité et des marques. La société construit des modèles d'apprentissage automatique personnalisés pour chaque campagne en utilisant des données historiques et en temps réel pour prédire les actions de conversion des consommateurs pour chaque impression de publicité numérique en utilisant des attributs non individualisés. Ses attributs comprennent des variables, telles que l'éditeur, la marque de l'appareil, le système d'exploitation de l'appareil et d'autres attributs de l'appareil, la position de l'annonce, les données géographiques, la météo, les signaux démographiques, le type de création et la taille. La société propose également des solutions verticales personnalisées pour répondre aux besoins des annonceurs dans des secteurs spécialisés.

Secteur Logiciels