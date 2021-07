Adthink : Chiffre d'affaires S1 2021

Les activités de Performance Marketing et de Digital Distribution représentent 77 % du chiffre d'affaires, avec une baisse plus marquée de -9,5 %. Au sein de ces activités, la cellule Review Sites (Comparateurs) a montré une croissance de 11,4 % et représente 19 % de l'activité du groupe. Le recul global de ces activités s'explique quant à lui par des produits en fn de vie tels que la plateforme d'emailing Mailkitchen (-39 %) et les jeux en ligne (-63 %) mais aussi par l'impact ponctuel du renforcement de la sécurité

L'activité historique Agence, qui représente 23 % de l'activité du Groupe, est globalement stable, en très léger retrait de -1,2 %, incluant cependant une très forte progression de la cellule Trading Desk de 219 % qui a permis de compenser la rupture d'un partenariat majeur au sein de la cellule Display Network. Toujours au sein des activités Agence, il convient de mettre en avant de nombreuses nouvelles signatures et reconductions telles que Pierre & Vacances dans le tourisme, Panini dans l'édition et Valentin dans le mobilier.

Nous avons réussi à quasi maintenir notre niveau d'activité et même à progresser sur des activités clés. Je suis très confant sur la croissance qui sera générée par nos développements au second semestre. Je tiens, une nouvelle fois, à remercier les équipes de Adthink pour leur engagement au quotidien

monétique qui a nécessité un ajustement de la nouvelle plateforme développée depuis mi-2020 et a permis d'intégrer avec succès la DSP22.

Perspectives de croissance annuelle

Le pôle d'activité Agence étend ses marchés adressables et son upsell avec de nouveaux canaux publicitaires en pleine croissance comme l'audio digital et le SEA (search engine advertising), mais aussi avec de nouveaux verticaux clients en forte progression comme :

bien-être avec les produits CBD, pour de nouveaux clients tels que La Ferme du CBD, Saveurs CBD et The Greenstore, avec des ouvertures dans plusieurs pays européens prévues en 2021. Un marché en croissance de 400 % en Europe d'ici 2023 , sur lequel se développent déjà par exemple Sephora et Boiron ; l'enseignement supérieur privé avec Pigier, MyDigitalSchool, Euridis, Y Schools, Win et ICL ; un marché de 4,5 Md€ en France, en croissance de 4 % par an 6 .

L'Agence complète cette stratégie de conquête en visant un taux de rétention clients de 80 %, assurant la récurrence.

Le E-commerce, à travers les opérations B2C et la vente de publicité à la performance en B2B, prévoit une forte accélération au second semestre grâce à la livraison des travaux R&D de la nouvelle plateforme. Le Groupe continue ses efforts de croissance de la distribution sur les marchés US et UE.

Adthink se prépare à consolider ses acquis et confrmer son repositionnement en proposant bientôt une nouvelle plateforme e-commerceinnovante.

A propos de Adthink

Expert du digital marketing, Adthink opère sur le marché B2C en développant une plateforme globale de distribution numérique et physique et sur le marché B2B en mettant au service des annonceurs son trading desk et sa plateforme d'afliation pour développer leur acquisition client. Avec sa solution adtech propriétaire AdAccess, les éditeurs media peuvent optimiser et multiplier leurs canaux de revenus. Plus de 500 clients annonceurs et éditeurs dans le monde ont recours à l'expertise de Adthink.

Créé en 2001 pour mettre sur le marché la première offre publicitaire en streaming vidéo, le groupe Adthink est basé à Lyon et compte 32 employés à fn juin 2021. Son chiffre d'affaires 2020 s'élève à 10,24 millions d'euros.

