Adthink : Jonathan Métillon nommé Président-Directeur Général

Je suis honoré de prendre la présidence de Adthink, actuellement en transformation et en croissance rapide sur le secteur de la distribution numérique. Tout au long de ma carrière, sur différents marchés à travers le monde, j'ai toujours eu à cœur de former et de diriger des équipes diversifiées et très performantes, et d'apporter toujours plus d'innovations. Je suis très enthousiaste à l'idée de piloter cette entreprise dynamique qui affiche clairement sa volonté de se réinventer et de retrouver la croissance, après avoir déjà retrouvé la rentabilité », a déclaré Jonathan Métillon. « Au nom de tous les collaborateurs présents et passés de Adthink, je tiens à remercier Bertrand et Sylvain pour les 20 ans d'énergie dépensée sans compter à faire de notre groupe un des plus grands experts du digital marketing en France ».