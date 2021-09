Adthink : Résultats S1 2021

Les charges d'exploitation s'établissent à 5,51 M€ au 30 juin 2021 comparativement à 4,51 M€ au 1er semestre de l'exercice précédent, comprenant les indemnités de 3 licenciements. Cet ajustement des effectifs devrait générer en année pleine une économie supérieure à 210 K€. Le nombre de collaborateurs est passé de 35 au 30 juin 2020 à 32 collaborateurs à fn juin 2021. Contrairement à l'année dernière, Adthink n'a pas eu recours à l'activité partielle au premier semestre 2021.

D'autre part, Adthink a continué à investir dans la transition monétique, avec la DSP2 et la SCA, mais également au niveau marketing ; l'augmentation de ces investissements publicitaires ayant représenté 70 % de la hausse des charges externes.

Provision exceptionnelle

Le groupe enregistre par ailleurs un résultat exceptionnel de -3,80 M€, en particulier suite

la dépréciation liée à une provision de 3,70 M€ sur la cession de Orchidia Marketing. Cette cession avait permis au groupe d'enregistrer un produit exceptionnel de 4,50 M€ au 30 juin 2017. En l'absence de paiement par l'acquéreur de certaines échéances prévues au contrat de cession et par mesure de prudence, la Direction du groupe a préféré déprécier la totalité des créances restantes. Néanmoins Digiplay, fliale de Adthink, entend mettre tout en œuvre pour recouvrer la totalité du prix de cession convenu en 2017.

Impacté par cette dépréciation non cash, le résultat net de Adthink au 30 juin 2021 s'établit à -4,24 M€.

Le groupe Adthink clôture cette période intermédiaire en disposant au 30 juin 2021 d'une trésorerie brute de 1,36 M€ face à un endettement fnancier brut de 2,38 M€.

Perspectives pour le second semestre

Les investissements marketing et R&D du premier semestre et les actions commerciales du troisième trimestre permettent d'envisager un dernier trimestre plus favorable, capable de compenser la baisse d'activité du premier semestre et devant permettre au groupe d'afcher une rentabilité proche de l'équilibre.

La Direction reste néanmoins vigilante quant à la maîtrise des charges et continue de centrer ses investissements sur la valeur ajoutée tout en réduisant les coûts.

A propos de Adthink

Expert du digital marketing, Adthink opère sur le marché B2C en développant une plateforme globale de distribution numérique et physique et sur le marché B2B en mettant au service des annonceurs son trading desk et sa plateforme d'afliation pour développer leur acquisition client. Avec sa solution adtech propriétaire AdAccess, les éditeurs media peuvent optimiser et multiplier leurs canaux de revenus. Plus de 500 clients annonceurs et éditeurs dans le monde ont recours à l'expertise de Adthink.