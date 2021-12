Adthink : délaissé après une opération de financement

LC5e923a762c064 - Dans le contexte des paramètres de marché actuels, notamment ceux de l'action Adthink et les conditions spécifiques innovantes de l'OCAA, l'exécution de l'opération envisagée ne devrait pas avoir d'incidence négative sur le cours de bourse de la société', prévient-elle" : non, juste 18% de baisse en ce moment même... Il va quand même falloir que l'AMF se saisisse du sujet des refinancements incessants et systématiquement perdants pour ceux qui sont déjà actionnaires !