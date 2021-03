Communiqué de presse Tassin-la-Demi-Lune, le 16 mars 2021 Pour diffusion immédiate

Adthink en partenariat avec Coinbase pour accepter les paiements en Bitcoin

Adthink (​ENXTPA:ALADM​), spécialiste français du ​digital marketing​, s'allie avec Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaie aux États-Unis, afin d'accepter les paiements en Bitcoin, Ethereum et quatre autres cryptodevises.

Adthink a implémenté Coinbase Commerce qui permet aux commerçants du monde entier d'accepter les paiements en monnaie cryptographique de manière entièrement décentralisée. Dans le cadre de ses activités B2C, Adthink étend ses capacités monétiques et diversifie ses modes de paiement proposés, en plus des réseaux Cartes Bancaires en France et Visa, Mastercard et American Express à l'international ainsi que des paiements mobiles, en direct opérateurs.

Lorsqu'ils sont implantés avec un contrôle décentralisé, les cryptoactifs fonctionnent avec une technologie de base de données distribuée, typiquement une blockchain, ou chaîne de blocs, permettant le stockage et la transmission d'informations sans organe de contrôle. Dans le cas d'une cryptomonnaie, il s'agit d'une base de données publique de transactions financières. Adthink accepte notamment Bitcoin, la première technologie de cryptomonnaie décentralisée, lancée en 2009.

Coinbase, fondé en 2012, est la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaie aux États-Unis et sert environ 43 millions d'utilisateurs, stockant 90 milliards de dollars d'actifs. Coinbase Commerce pour les marchands a été lancé en 2018 et a annoncé il y a un an avoir facilité plus de 200 millions de dollars de transactions. Coinbase a annoncé le 25 février son intention d'entrer en bourse, au Nasdaq (​NASDAQ:COIN​). Déjà négocié sur le marché privé, Nasdaq a annoncé une valorisation de Coinbase de 77 milliards de dollars le 17 février ; révisée par Bloomberg le 8 mars à 90 milliards.

A propos de Adthink

Expert du digital marketing, Adthink opère sur le marché B2C en développant une plateforme globale de distribution numérique et physique et sur le marché B2B en mettant au service des annonceurs son trading desk et sa plateforme d'affiliation pour développer leur acquisition client. Avec sa solution adtech propriétaire ​AdAccess​, les éditeurs media peuvent optimiser et multiplier leurs canaux de revenus. Plus de 500 clients annonceurs et éditeurs dans le monde ont recours à l'expertise de Adthink.

Créé en 2001 pour mettre sur le marché la première offre publicitaire en streaming vidéo, le groupe Adthink est basé à Lyon avec des présences à Paris, Genève, Porto, San Diego et compte 34 employés à fin décembre 2020. Son chiffre d'affaires 2020 s'élève à 10,33 millions d'euros.

Adthink est coté sur le marché Euronext Growth de Euronext Paris (ALADM - FR0010457531) et fait partie du Top 100 Digital (étude PwC - TECH IN France, juillet 2018).

