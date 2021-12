Adthink, prochainement NFTY à l’issue de la prochaine Assemblée Générale devant se tenir le 11 janvier prochain, a annoncé vendredi son intention de mettre en place avec Alpha Blue Ocean, un emprunt obligataire amortissable d’un montant maximal de 3 millions d’euros sur 3 ans, mobilisable par tranche de 750 000 euros.



Cette nouvelle solution de financement innovante serait réalisée sur le fondement de la 3ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se réunir le 11 janvier .



Pour chaque tranche, Adthink émettrait des OCAA (Obligations Convertibles en Actions Amortissables ne portant pas intérêts) qui seraient souscrites à 95% de leur valeur nominale.



Le prix d'émission des actions nouvelles issues de la conversion des OCAA serait égal au plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action Adthink sur Euronext Growth Paris au cours des quinze séances de bourse précédant l'émission de celles-ci (sans décote).



Pour chaque tranche, l'Investisseur limiterait à 100 000 euros la valeur nominale totale des OCAA converties mensuellement, et se limiterait quotidiennement à vendre les actions nouvelles ainsi émises dans la limite de 20% des volumes échangés.



Dans le contexte des paramètres de marché actuels, notamment ceux de l'action Adthink et les conditions spécifiques innovantes de l'OCAA, notamment celles listées ci-dessus, l'exécution de l'opération envisagée ne devrait pas avoir d'incidence négative sur le cours de bourse de la société.



“Cette solution de financement innovante permettra de répondre aux besoins spécifiques de Adthink en alignant les intérêts de chaque partie avec ceux des actionnaires existants. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, au BFR nécessaire à l'accélération de nos activités de publicité à la performance ainsi qu'au développement technique et commercial de nos nouveaux services de marketing NFT”, a déclaré Jonathan Métillon, le PDG d'Adthink.