ADTRAN Holdings, Inc. est un fournisseur de plates-formes de réseaux et de communications, de logiciels et de services axés sur le marché de l'accès à large bande. Elle opère à travers deux segments : Le segment Network Solutions, qui comprend des produits matériels et logiciels, et le segment Services & Support, qui comprend un portefeuille de services de conception et de mise en œuvre de réseaux, des services de support et des applications SaaS (Software-as-a-Service) hébergées dans le nuage. Les deux segments couvrent les solutions pour abonnés, les solutions d'accès et d'agrégation et les solutions pour réseaux optiques. Son portefeuille de solutions pour abonnés est utilisé par les fournisseurs de services pour terminer leur infrastructure de services d'accès dans les locaux du client. Les solutions d'accès et d'agrégation sont utilisées par les fournisseurs de services de communication pour connecter les abonnés. Les solutions de réseau optique sont utilisées par les fournisseurs de services de communication, les fournisseurs de contenu Internet et les grandes entreprises pour interconnecter de manière décrochée les réseaux métropolitains et régionaux sur fibre optique.

Secteur Communications et réseautage