ADTRAN : Orange Polska tire parti des solutions d'extension de fibre d'ADTRAN pour étendre ses services FTTH

Les solutions Gfast d’ADTRAN aident Orange Polska à délivrer des services haut débit de haute capacité à tous ses clients

ADTRAN®, Inc., (NASDAQ : ADTN), fournisseur leader de solutions ouvertes de nouvelle génération prenant en charge la mise en réseau et l’expérience abonnés, a annoncé aujourd’hui ses projets de déploiement aux côtés d’Orange Polska. Orange, opérateur leader en Pologne, qui possède 28 % de parts de marché et compte plus de 13,7 millions de clients actifs, déploie rapidement son service Fiber-to-the-Home (FTTH) (fibre jusqu’au domicile), et a choisi les solutions d’extension de fibre de 2e génération d’ADTRAN pour accélérer davantage sa délivrance de services haut débit de haute qualité et haute capacité vers davantage de foyers et entreprises.

« L’objectif d’Orange Polska consiste à couvrir plusieurs milliers de clients supplémentaires par an en services haut débit plus rapides, ce qui, nous le pensons, améliorera leur qualité de vie et permettra à davantage d’abonnés de bénéficier de la société du gigabit », a déclaré Michal Wal, directeur des réseaux d’accès fixes chez Orange Polska. « ADTRAN a été en mesure de délivrer la solution idéale, à grande échelle, qui nous permettra de mieux servir nos clients et d’atteindre, aujourd’hui et à l’avenir, nos objectifs en termes de services de réseau. »

Dans le cadre de notre déploiement du FTTH, les solutions d’ADTRAN délivrent des capacités de service flexibles, qui permettront à Orange Polska de répondre aux demandes individuelles de n’importe quel client résidentiel ou professionnel. Le fait qu’ADTRAN gère le plus large portefeuille de technologies Gfast renforce la disponibilité des tarifs de service à gigabit symétrique dans le cadre des applications Fiber-to-the-Building (fibre jusqu’au pied de l’immeuble). Lorsque des solutions d’extension de fibre sont nécessaires, la société propose des options d’extension de fibre véritablement fluides dont le déploiement ne nécessite pas d’adaptation informatique coûteuse et chronophage, accélérant ainsi la disponibilité des services à gigabit tout en permettant au fournisseur de services d’économiser du temps et des efforts.

« ADTRAN s’engage à aider les opérateurs comme Orange Polska à bâtir leurs meilleurs réseaux, ainsi qu’à étendre la gamme et la portée des services haut débit de haute capacité à tous leurs clients », a ajouté le Dr Werner Heinrich, responsable de la gestion des solutions chez ADTRAN. « Nous proposons la plus large gamme de solutions FTTH et d’extension de fibre du secteur, possédons l’expérience de domaine d’accès la plus approfondie, et confirmons notre engagement à délivrer les solutions ouvertes, évolutives et basées sur les normes dont le secteur a besoin pour que chacun reste connecté. »

À propos d’Orange Polska

Orange Polska est l’opérateur de télécommunications leader en Pologne. La société possède la plus grande infrastructure du pays, ce qui lui permet de fournir des services basés sur des technologies de pointe, parmi lesquelles l’Internet par fibre optique à gigabit ainsi que le réseau 4G LTE. Orange fournit des services mobiles à 15,3 millions de clients, ainsi que l’Internet haut-débit à plus de 2,6 millions de clients. Son réseau fibre couvre 40 % de l’ensemble des foyers polonais. Orange Polska gère sa propre activité de R&D, et fournit des solutions complètes d’IoT, de TIC et de cybersécurité.

À propos d’ADTRAN

ADTRAN, Inc. est un fournisseur leader mondial de solutions de mise en réseau et de communications ouvertes et désagrégées, qui permettent les communications vocales, de données, vidéo et Internet sur toutes les infrastructures de réseau. De l'extrémité cloud jusqu'à l'extrémité abonné, ADTRAN aide les fournisseurs de services de communications du monde entier à gérer ainsi qu'à développer à grande échelle des services qui connectent les individus, les lieux et les objets. Les solutions d’ADTRAN sont actuellement utilisées par des fournisseurs de services, des entreprises privées, des organisations gouvernementales et des millions d’usagers à travers le monde. En savoir plus sur ADTRAN, LinkedIn et Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200930005901/fr/