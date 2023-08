Adtran Networks SE est un fournisseur allemand de solutions de réseaux et de matériel, de logiciels et de services de télécommunications. Ses produits sont basés sur la technologie de transmission par fibre optique combinée à la fonctionnalité et au logiciel Ethernet. La société fournit des produits et des services aux fournisseurs de services, aux institutions gouvernementales, aux établissements d'enseignement, à l'industrie de l'Internet et du cloud, ainsi qu'aux réseaux d'entreprise. Son portefeuille de produits comprend des solutions pour le transport optique évolutif, la périphérie et l'agrégation des paquets, la synchronisation des réseaux, l'assurance de la fibre et la gestion automatisée des réseaux. La société fournit également des services technologiques connexes et des services de planification, d'expansion et de maintenance des réseaux.

Secteur Communications et réseautage