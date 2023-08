MUNICH (dpa-AFX) - Après un solide deuxième trimestre, l'équipementier télécoms Adtran Networks (anciennement Adva Optical) s'attend à un second semestre en demi-teinte et a donc revu ses prévisions à la baisse. "Les délais de livraison des composants s'étant considérablement raccourcis, de nombreux clients se concentrent actuellement sur l'optimisation de leurs stocks, ce qui se répercute sur les entrées de commandes", a fait savoir lundi à Munich l'entreprise cotée dans l'indice SDax des valeurs secondaires. "En outre, l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt pèsent sur le comportement d'investissement des clients".

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, Adtran Networks s'attend désormais à un recul du chiffre d'affaires dans une fourchette haute à un chiffre, voire basse à deux chiffres. Jusqu'à présent, la filiale de l'entreprise américaine Adtran Holdings, également cotée au SDax, avait envisagé une croissance de cet ordre de grandeur. Les prévisions pour le résultat opérationnel ont également été réduites. La maison mère Adtran Holdings a également déçu avec ses prévisions pour le troisième trimestre et les chiffres du deuxième trimestre.

Les actions des deux sociétés ont baissé dans les premiers échanges. Les actions d'Adtran Networks ont chuté dernièrement d'un pour cent pour atteindre jusqu'à 19,90 euros. L'entreprise américaine Adtran Holdings avait conclu l'acquisition à l'été 2022 et détient depuis lors environ deux tiers des parts de l'entreprise Adtran Networks, rebaptisée entre-temps.

Fin août 2021, le groupe américain avait offert aux actionnaires d'Adva 0,8244 de ses propres actions par titre. L'entreprise allemande était ainsi valorisée à 17,17 euros par action lors de l'annonce de l'offre. Depuis cette annonce, les cours ont évolué de manière très différente. Ainsi, la valeur des actions d'Adtran Networks a augmenté de près de 60 pour cent depuis.

En revanche, les actions Adtran Holdings cotées aux États-Unis ont perdu plus de 60 pour cent de leur valeur après l'annonce du projet de rachat. Les actions négociées en Allemagne ont perdu lundi environ trois pour cent à 7,85 euros après l'annonce des chiffres clés et des prévisions trimestrielles.

Entre-temps, l'entreprise américaine n'est plus évaluée qu'à l'équivalent d'environ 620 millions d'euros. À titre de comparaison, sa filiale Adtran Networks est désormais valorisée à un peu plus d'un milliard d'euros. Les parts détenues par Adtran Holdings valent donc environ 675 millions d'euros, soit plus que l'entreprise américaine elle-même.

Adtran Networks n'a plus donné de prévisions concrètes pour le bénéfice, mais a seulement indiqué que la marge mesurée au résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté se situerait dans la partie basse de la plage à un chiffre. Par rapport à l'objectif réduit pour le chiffre d'affaires, selon lequel le résultat tombera mathématiquement à environ 640 millions d'euros, cela donne un résultat opérationnel nettement inférieur à celui de l'année précédente, qui était de 50 millions d'euros. Jusqu'à présent, l'entreprise allemande avait laissé entrevoir une augmentation.

Selon des chiffres provisoires, le résultat d'exploitation a encore fortement augmenté au deuxième trimestre. Il s'est élevé à environ 12 millions d'euros, soit presque le double de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté d'un peu plus de deux pour cent pour atteindre 170 millions d'euros. Adtran Networks présentera de plus amples informations sur le deuxième trimestre mardi (8 août).

La société mère Adtran Holdings a pu augmenter son chiffre d'affaires d'un peu plus d'un pour cent par rapport au début de l'année pour atteindre 327 millions de dollars (297 millions d'euros). Après correction des coûts liés à l'acquisition d'Adtran, des amortissements et des coûts de transformation, l'entreprise a de nouveau gagné de l'argent sur le plan opérationnel. Le bénéfice d'exploitation corrigé des effets exceptionnels s'est élevé à environ 3,6 millions de dollars, alors qu'il était encore dans les chiffres rouges au premier trimestre.

Selon ses propres prévisions, l'entreprise américaine y retournera, car la marge d'exploitation devrait se situer entre moins cinq et zéro pour cent. C'est nettement moins que ce que les experts avaient prévu récemment. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, on s'attend à une baisse entre 275 millions de dollars et 305 millions de dollars. C'est nettement moins que ce que prévoyaient les analystes./zb/jcf/mis