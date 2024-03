LONDRES, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. , ci-après « Aduro » ou la « Société » (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources pour le XXIe siècle, est enchantée d’annoncer l’adhésion d’une importante société multinationale de matériaux de construction (« Société MBM » ou le « Client ») à son Programme d’engagement client (CEP).



La Société MBM, dont les activités de fabrication s’étendent sur plus de 20 pays avec une portée mondiale de la distribution, génère un chiffre d’affaires annuel de plusieurs milliards de dollars. Le Client est reconnu pour sa vaste gamme de matériaux de construction et se consacre à la promotion de la durabilité par le biais de la circularité des matériaux, en mettant l’accent sur le recyclage et la réutilisation des matériaux dans l’ensemble de ses gammes de produits. Sa vaste gamme de produits comprend des solutions pour les infrastructures, les systèmes énergétiques, les égouts municipaux, la ventilation et le traitement de l’eau.

L’engagement débutera par un projet d’évaluation technique axé sur l’évaluation du potentiel de la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) pour le recyclage des polymères réticulés, un matériau clé dans la gamme de produits du client. Les échantillons testés proviendront des flux de déchets des installations de production du client.

Les polymères réticulés, matériaux essentiels et polyvalents, sont fondamentaux dans une myriade d’industries en raison de leur durabilité supérieure, de leur résistance chimique et de leur solidité mécanique. Ils sont omniprésents et se retrouvent dans des articles de tous les jours tels que les pneus automobiles, les pneus en caoutchouc, les bandes transporteuses, les joints, les tubes, les tuyaux, les adhésifs ménagers, les revêtements de protection et les dispositifs médicaux. En outre, leur importance s’étend à des secteurs critiques tels que l’aérospatiale, l’automobile, la construction et l’électronique, où leurs propriétés exceptionnelles sont indispensables.

Cependant, les attributs mêmes qui rendent les polymères réticulés inestimables posent également un défi de taille en matière de recyclage. Contrairement aux thermoplastiques, ces matériaux ne fondent pas sous l’effet de la chaleur ; au contraire, ils sont extrêmement difficiles à décomposer. Lorsqu’ils sont soumis aux températures très élevées nécessaires à leur décomposition, ils se dégradent principalement en charbon et en gaz combustible, des substances qui ne se prêtent pas à la réutilisation dans de nouveaux matériaux. Cette limitation souligne non seulement le besoin de technologies de recyclage innovantes, mais également l’urgence de développer des stratégies de gestion durable du cycle de vie des polymères réticulés.

« Tester des échantillons de polymères réticulés représente une opportunité prometteuse », souligne Eric Appelman, Directeur général des recettes chez Aduro. « Ces matériaux, que l’on trouve couramment dans le flux de recyclage, sont généralement transformés en charbon, un processus qui sous-utilise considérablement leur potentiel. La capacité de la technologie HCT à récupérer ces matériaux pourrait non seulement améliorer les rendements de conversion, mais également marquer un changement majeur dans la façon dont l’industrie considère la gestion des déchets et la récupération des matériaux, en ouvrant de nouvelles voies en matière d’innovation et de rentabilité ».

« Notre engagement à fournir des solutions axées sur le client est au cœur de nos accomplissements », a commenté Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « En écoutant et en comprenant les besoins et les défis uniques de nos clients, nous obtenons des informations précieuses qui nous aident à progresser sur la voie de la commercialisation et nous permettent également d’offrir des solutions sur mesure qui génèrent une valeur réelle tout en débloquant des marchés inexploités et une valeur économique durable ».

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche innovatrice qui transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604 362 7011

Arrowhead

Thomas Renaud, Directeur général

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction envers les informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur incertitude inhérente. D’importants facteurs tels que des conditions de marché défavorables ou d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties pourraient influencer les résultats réels et les faire sensiblement dévier des attentes de la Société. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La bourse de valeur canadienne n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.