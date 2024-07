NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

LONDON, Ontario, 10 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. , ci-après « Aduro » ou la « Société » (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce avoir conclu un accord visant la prestation de services numériques et de relations avec les investisseurs (l’« accord KCSA ») avec la société new-yorkaise de marketing indépendante Kanan Corbin Schupak & Aronow, Inc. exerçant ses activités sous la dénomination KCSA Strategic Communications (ci-après « KCSA »).

KCSA fournira des services de relations investisseurs et des services numériques, et veillera notamment à créer et gérer la marque d’Aduro via sa plateforme numérique dédiée aux relations investisseurs AmplifIR (ci-après les « services »), pendant une durée initiale de six mois à compter du 15 juillet 2024 (ci-après la « durée initiale »). Les services seront d’abord tacitement reconduits sous réserve d’un préavis écrit à l’initiative de la Société ou de KCSA délivré au moins 30 jours avant la fin de la durée initiale, et ensuite sur remise d’un préavis écrit délivré au moins 30 jours par la Société ou KCSA.

En contrepartie de ces services, Aduro versera à KCSA des honoraires mensuels de 10 000 dollars pour le volet relations investisseurs, un forfait tarifaire unique de 12 500 dollars à la signature du contrat et 106 400 dollars pour le volet marketing numérique, à solder en deux versements de 53 200 dollars chacun sur 2 mois. KCSA n’est aucunement liée à la Société et au meilleur de la connaissance de ses dirigeants n’y a aucune participation, directe ou indirecte, ni ne détient aucun de ses titres. KCSA conserve son indépendance vis-à-vis d’Aduro et les seules relations entre les parties sont régies par les termes de l’accord KCSA.

Le rapprochement entre la Société et l’agence de communication new-yorkaise leader KCSA marque une nouvelle étape dans ses efforts pour optimiser sa communication auprès de son réseau actuel d’investisseurs et renforcer sa visibilité auprès d’un plus large public. La Société compte sur KCSA pour piloter des campagnes de sensibilisation à plus grande échelle et diffuser ses actualités dans un plus large rayon. KCSA établira un programme de communication complet, conçu pour doper la notoriété d’Aduro au sein de la sphère des investisseurs. Depuis 1969, la société a démontré que sa réflexion stratégique et l’exécution de ses programmes apportent des résultats à ses clients, dans l’univers en constante mutation de la communication et du numérique.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Dans ce communiqué, les déclarations prospectives se rapportent, sans toutefois s’y limiter, aux attentes relatives au lancement des services de relations investisseurs et des services numériques de KCSA et plus particulièrement aux effets anticipés des services de marketing visés par l’accord, y compris une campagne de sensibilisation renforcée sur la Société et ses technologies en développement au Canada, aux États-Unis et à l’international. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. D’importants facteurs tels que, entre autres, la non-fourniture des services marketing selon le plan établi, leur non-adéquation avec les résultats attendus, des conditions de marché défavorables ou d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties pourraient influencer les résultats réels et les faire sensiblement dévier des attentes de la Société. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l’exige.

La bourse de valeur canadienne n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

