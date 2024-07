LONDON, Ontario, 17 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, fait le point sur son processus nouvelle génération (Next Generation Process, ou « NGP ») pour les déchets plastiques.



Après une série de tests et de travaux fructueux réalisés au cours des 6 derniers mois, la Société réalise désormais des expériences à l’échelle semi-industrielle afin de finaliser les configurations des réacteurs. Ces expériences sont cruciales pour déterminer les configurations nécessaires pour le NGP. Aduro vise à entamer la construction du NGP d’ici fin 2024. Les premiers engagements ont débuté auprès d’entreprises spécialisées dans la conception, l’ingénierie et la fabrication.

Pour l’année 2024, Aduro a défini trois initiatives stratégiques : faire progresser la conception du NGP, faire passer les participants au programme d’engagement client (Customer Engagement Program, CEP) à la phase de collaboration suivante, et élargir son portefeuille de propriété intellectuelle en générant davantage de valeur et en ouvrant des marchés potentiels pour la plateforme de technologie Hydrochemolytic™ (HCT). Les trois initiatives stratégiques sont intégrées et soutiennent collectivement le parcours de la Société vers la commercialisation.

Depuis début 2024, Aduro a mené des tests ainsi que des efforts d’optimisation approfondis, à la fois sur son réacteur à flux continu Hydrochemolytic™ à l’échelle expérimentale pour les plastiques, et sur ses réacteurs discontinus de laboratoire. En travaillant parallèlement à nos programmes internes, nous avons mené des recherches continues avec des ressources externes telles que l’ University of Western Ontario et les Chemelot Innovation and Learning Labs à Geleen, aux Pays-Bas. En plus de soutenir les trois initiatives stratégiques décrites pour 2024, ces travaux se sont concentrés sur des domaines clés du projet, notamment : les conditions de traitement, l’utilisation de différentes matières premières, les caractéristiques techniques des produits et les processus de pré et post-traitement.

Des progrès significatifs ont été réalisés dans les domaines suivants :

Confirmation de la capacité unique de la technologie HCT à produire des hydrocarbures très saturés sans nécessiter d’hydrogénation coûteuse.

Optimisation du rendement et réduction des pertes au profit du charbon et des gaz combustibles.

et réduction des pertes au profit du charbon et des gaz combustibles. Capacité à travailler avec des polymères indésirables trouvés fréquemment dans les matières premières, comme le polyester et le polyamide.

Confirmation de l’efficacité de la technologie HCT dans le traitement des polymères réticulés difficiles à recycler.

difficiles à recycler. Fonctionnement continu pendant de longues périodes dans des conditions de fonctionnement stables.



En outre, la Société a entamé une stratégie de conception de processus dans trois directions parallèles, avec des horizons temporels différents. La première se concentre sur des flux de déchets relativement propres et des résultats relativement purs, à réaliser par un processus assez simple. La seconde se concentre sur des flux de déchets plus complexes mais des matières premières encore propres, et dans le cadre de la troisième, de matières premières contaminées de faible valeur sont converties. Cela fournit un cadre conçu pour générer progressivement des solutions commerciales intéressantes et accélérer la mise sur le marché.

« Nos initiatives stratégiques pour 2024 sont pensées pour consolider notre position dans le secteur », commente Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Les progrès que nous avons réalisés dans l’affinement de la configuration de notre processus nouvelle génération témoignent du dévouement et de l’expertise de notre équipe. Il ne s’agit pas seulement d’améliorations progressives, mais d’étapes qui conduiront à une véritable transformation, pour un avenir plus durable. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

