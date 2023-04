Aduro Clean Technologies annonce la clôture de son placement privé sans intermédiaire

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

SARNIA, Ontario, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour le recyclage chimique des plastiques et la transformation du pétrole brut et des huiles renouvelables en matières premières et en combustibles de plus haute valeur, a le plaisir d'annoncer que, suite à ses communiqués de presse datés du 8 mars 2023 et du 28 mars 2023, il a clos son placement privé sans intermédiaire en émettant 4 222 056 unités (chacune, une « Unité ») à 0,93 dollar l'Unité pour un produit brut de 3 926 512,08 dollars (l'« Offre »).

Chaque Unité comprend une (1) action ordinaire dans le capital de la Société (chacune, une « Action ordinaire ») et la moitié (1/2) d'un Bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription peut être exercé en une (1) Action ordinaire (chacune, une « Action de bon de souscription ») à un prix unitaire de 1,30 dollar pendant une période de deux (2) ans à compter de la clôture, sous réserve d'un droit d'accélération (le « Droit d'accélération »). En vertu du Droit d'accélération, si les Actions ordinaires ont un prix de clôture unitaire à la Bourse canadienne des valeurs mobilières (la « CSE ») (ou toute autre bourse de valeurs mobilières à laquelle les Actions ordinaires pourraient être cotées à un tel moment) de 1,60 dollar ou plus pendant une période de dix (10) journées boursières consécutives à tout moment après l'émission des Bons de souscription, alors la Société pourrait avancer la date d'expiration des Bons de souscription en en notifiant les détenteurs (par la diffusion d'un communiqué de presse indiquant l'avancement de la date d'expiration des Bons de souscription) et, dans un tel cas, les Bons de souscription expireront le trentième (30e) jour suivant la date de cette notification.

La Société a payé un total de 119 614,67 dollars au comptant et 128 617 bons de souscription de découvreur (les « Bons de souscription de découvreur ») à Canaccord Genuity Corp., Echelon Wealth Partners Inc., PI Financial Corp. et Research Capital Corp. Les Bons de souscription de découvreur peuvent être exercés à 1,30 dollar par Action pendant une période de deux (2) ans à compter de la Date de clôture.

La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'Offre LIFE pour financer ses activités de recherche et développement de technologies de recyclage chimique, ainsi que pour payer ses frais administratifs généraux et ses dépenses en capital d'exploitation.

Les Unités ont été vendues à des acheteurs résidant au Canada et dans d'autres juridictions éligibles en vertu de l'exemption de financement d'émetteur coté dans le cadre de la section 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (l'« Exemption de financement d'émetteur coté »). Comme l'Offre a été finalisée en vertu de l'Exemption de financement d'émetteur coté, les valeurs mobilières émises dans l'Offre ne seront pas soumises à une période de détention propre aux lois applicables canadiennes sur les valeurs mobilières.

Les valeurs mobilières décrites dans les présentes n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu du United States Securities Act of 1933, tel qu'amendé (le « U.S. Securities Act »), ou toute loi sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice, de personnes aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable des exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières des États-Unis. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans quelque autre juridiction.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, PDG

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse comprennent des déclarations relatives à : l'utilisation prévue du produit de l'Offre. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont soumis à un certain nombre de risques et incertitudes pouvant causer des différences importantes entre les résultats réels et ceux évoqués dans les énoncés prospectifs, notamment : le produit de l'Offre peut ne pas être utilisé comme indiqué dans ce communiqué de presse ; les conditions défavorables du marché et les autres facteurs échappant au contrôle des parties. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs qui pourraient amener les résultats ou événements réels à différer sensiblement des attentes actuelles de la Société incluent les conditions générales du marché et d'autres facteurs échappant au contrôle de la Société. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable. Les risques et incertitudes concernant les activités de la Société sont évoqués plus en détail dans la rubrique « Risk Factors » de sa notice annuelle. Ils sont autrement divulgués dans ses dépôts auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La Bourse canadienne des valeurs mobilières (exploitée par CNSX Markets Inc.) n'a ni approuvé, ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.