Aduro Clean Technologies annonce un produit de 1,49 million de dollars grâce à l'exercice de ses bons de souscription

SARNIA, Ontario, 29 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne utilisant le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources du XXIe siècle, a le plaisir d'annoncer que ses actionnaires ont exercé ses bons de souscription avec succès.



La Société a reçu un produit total de 1 490 035 $ grâce à l'exercice de 1 862 544 bons de souscription entre le 9 novembre 2022 et le 12 mai 2023. Par conséquent, la Société a émis 1 862 544 actions ordinaires lors de l'exercice des bons de souscription.

Les bons de souscription des actionnaires et des démarcheurs ont été émis dans le cadre d'un placement privé qui s'est clos le 14 mai 2021 , et ont fourni aux titulaires des bons de souscription le droit d'acheter des actions ordinaires d'Aduro au prix unitaire de 0,80 $. Les bons de souscription avaient une date d'expiration fixée au 14 mai 2023 et, au total, 155 749 bons de souscription d'actionnaires et 16 821 bons de souscription de démarcheurs ont expiré sans être exercés.

« Nous sommes très fiers et heureux de la réponse de nos titulaires de bons de souscription. Leur action démontre non seulement qu'ils croient en notre mission, mais nous fournit aussi du capital additionnel pour faire avancer notre travail », a déclaré Ofer Vicus, président-directeur général de la Société. « Je tiens à remercier nos actionnaires pour leur solide témoignage de confiance envers la Société, son équipe et ses objectifs clés », a ajouté Ofer Vicus.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué incluent l'utilisation proposée par la direction du produit reçu à l'exercice des bons de souscription et des options d'achat d'actions. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent un changement dans le plan de la direction pour l'utilisation proposée du produit, les conditions défavorables du marché ainsi que d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

