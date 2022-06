Aduro Clean Technologies fera des présentations lors de prochaines conférences

Aduro fera une présentation lors du Global Energy Show, le 7 juin 2022 et lors de la PetroChem Canada Conference, le 21 juin 2022.

SARNIA, Ontario, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour recycler chimiquement les plastiques, et pour transformer des huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée, présentera la plateforme Hydrochemolytic™ Technology ainsi que sa nouvelle approche du traitement des huiles lourdes et du surcyclage des plastiques lors de deux conférences qui se tiendront en juin 2022. Lors de chaque événement, Aduro s'adressera à un public technique et organisera des réunions sur son stand d'exposition.



Global Energy Show

Calgary, Alberta, Canada

Du 7 au 9 juin 2022

Stand d'exposition 1305

Intervenant : Gene Cammack , Directeur de l'exploitation

La présentation de M. Cammack, « Hydrochemolytic Processing at Low Temperatures: A New Way of Processing Heavy Oils » (Traitement hydrochimolytique à basse température : une nouvelle méthode de traitement des huiles lourdes), se concentrera sur une étude sur l'enrichissement partiel des huiles bitumineuses lourdes. La discussion expliquera comment la plateforme HCT d'Aduro offre une approche unique et prometteuse à l'égard de l'enrichissement des huiles lourdes. De nouvelles données sur le processus seront présentées, ainsi que des informations montrant comment HCT peut être utilisée pour surcycler le polyéthylène post-utilisation et d'autres plastiques afin de produire des charges d'hydrocarbure de haute valeur.

En tant que premier événement du secteur de l'énergie en Amérique du Nord, le Global Energy Show est la plus grande exposition et conférence B2B de son genre, impliquant les acheteurs et vendeurs du secteur, les parties prenantes et les partenaires, les directeurs généraux et les jeunes professionnels pour partager leurs connaissances et stimuler l'innovation dans le paysage énergétique en constante évolution.

Petrochem Canada Conference

Saria, Ontario, Canada

Les 21 et 22 juin 2022

Stand d'exposition 153

Intervenante : Birendra Adhikari , scientifique chargée du développement technologique

M. Adhikari présentera « Hydrochemolysis : An Innovative and Highly Effective Methodology for Heavy Oil Upgrading and Plastics Upcycling » (Hydrothermolyse : une méthodologie innovante et hautement efficace pour l'enrichissement du pétrole lourd et le surcyclage des plastiques).

Développée par Aduro, HCT est une plateforme chimique innovante et polyvalente pour la conversion de matériaux à moindre valeur et à poids moléculaire plus élevé en matières premières ou produits à valeur plus élevée. Deux principales applications incluent l'enrichissement du pétrole lourd et le surcyclage chimique des plastiques. Dans le cas des asphaltènes contenus dans le pétrole lourd, la réduction globale de la viscosité et l'augmentation de la gravité de l'API signifient la réduction ou l'élimination des diluants habituellement requis pour le transport par oléoducs.

Et lorsque HCT est appliquée à la croissance d'une chaîne polymère comme le polyéthylène, le polypropylène et le polystyrène, les produits possibles incluent des produits chimiques plateformes ou des hydrocarbures contenant du naphta approprié comme des matières premières des unités de craquage à éthylène, chacune produite sans l'important post-traitement habituellement requis pour les huiles de pyrolyse. L'innovation est nécessaire pour réduire les impacts de la fabrication pétrochimique sur le changement climatique. Débloquer la valeur du carbone intégré dans les plastiques et les introduire dans la circularité est un problème clé qu'Aduro vise à résoudre.

PetroChem Canada réunit des fabricants pétrochimiques, chimiques et biochimiques émergents, ainsi que leur chaîne d'approvisionnement, leurs chercheurs, leur R&D et plusieurs niveaux de personnel gouvernemental, afin de discuter des défis du développement du secteur en aval du Canada et d'explorer des opportunités uniques. Le thème de la conférence 2022 est centré sur ces questions : quel est le rôle du Canada dans la lutte contre le changement climatique et comment la fabrication pétrochimique s'inscrit-t-elle dans ce défi ? Alors que le monde se dirige vers la fin de l'utilisation de plastiques à usage unique, l'industrie peut-elle être durable et rentable dans une économie circulaire ?

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle. Grâce au financement et au soutien de Bioindustrial Innovation Canada , la Société a développé un système de réacteurs pré-pilotes afin de transformer le pétrole lourd en huile plus légère.

Énoncés prospectifs

