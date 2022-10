Aduro annonce la disponibilité d'un réacteur à plastiques à flux continu à grande échelle destiné à des essais clients

SARNIA, Ontario, 06 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour recycler chimiquement les plastiques et transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée, annonce qu'il entre dans les dernières étapes de l'achèvement de son réacteur HydrochemolyticTM à flux continu de plastiques (« R2 Plastic ») à l'échelle pilote.



L'unité R2 Plastic est en phase finale d'assemblage, tandis que les plans de test, de mise en service et de certification sont finalisés et devraient être achevés d'ici la mi-novembre 2022.

R2 Plastic est l'unité d'engagement client de la Société et est conçue pour gérer diverses matières premières en plastique telles que le polyéthylène, le polypropylène et le polystyrène en tant que matériaux à flux unique, suivis d'un mélange de ces flux de matières premières. L'unité R2 Plastic sera également utilisée pour évaluer l'impact des matériaux présents dans les plastiques multicouches, tels que le papier, le carton, les matériaux polymères, les couches métallisées ou le papier aluminium, faisant progresser efficacement les plans d'Aduro en matière de traitement des matériaux hautement contaminés qui sont actuellement rejetés par les technologies existantes. Il s'agit de données importantes qui soutiendront le programme établi de mise à l'échelle et d'optimisation de la Société pour le pilote pré-commercial R3 Plastic.

L'unité R3 Plastic est un réacteur à flux continu avec un débit ciblé de 2 000 kg/jour. La conception préliminaire et les études d'exploration des matériaux et composants de l'unité ont commencé avec un plan de mise en service de l'unité avant la fin de l'année 2023. Aduro travaille également sur des mesures visant à sécuriser et maximiser les sources de financement non-dilutives afin de soutenir sa feuille de route vers la commercialisation.

Bien que l'unité R2 Plastic soit l'outil clé de l'approche de la Société pour bâtir un pipeline de projets commerciaux, l'unité R3 Plastic constitue l'unité pré-commerciale de la Société et la prochaine étape à grande échelle avant de finaliser les plans de conception et de flux de travail d'une unité commerciale. Avec R2 Plastic, la Société s'engagera avec des clients potentiels par le biais de l'analyse et de la caractérisation d'échantillons de produits, d'échanges de données et de matériel dans le but de faciliter les discussions commerciales et de créer un pipeline de projets commerciaux.

« J'apprécie énormément et je remercie l'équipe d'Aduro qui travaille sans relâche pour atteindre les étapes importantes qui nous attendent. La mise en service de l'unité R2 Plastic représente une pierre angulaire majeure vers la commercialisation et s'inscrit dans le cadre de plusieurs projets importants que la Société a entrepris au cours de l'année écoulée. Parmi ceux-ci figurent l'achèvement de l'agrandissement et de la modernisation des installations de laboratoire, la mise en service de l'unité R2 Bitumen et notre Flash Drum. Avec la mise en service prévue de R2 Plastic et le lancement du programme d'essais clients prévu, l'équipe d'Aduro est très heureuse d'aborder cette étape cruciale pour la Société », a déclaré Ofer Vicus, président-directeur général d'Aduro.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, PDG

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent les conditions défavorables du marché et d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

La CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.