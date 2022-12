Aduro annonce une subvention d'options d'achat d'actions et une attribution de RSU

SARNIA, Ontario, 30 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour le recyclage chimique des plastiques et la transformation du pétrole brut et des huiles renouvelables en matières premières et en combustibles de plus haute valeur, annonce aujourd'hui avoir subventionné (la « Subvention ») un total de 2 075 000 options d'achat d'actions (chacune étant une « Option ») pour l'achat potentiel de 2 075 000 actions ordinaires de la Société à l'intention de certains directeurs, agents, employés et consultants de la Société. Les Options pourront être exercées pendant une période de 5 ans à compter de la date de la Subvention au prix de 1,00 $ par action ordinaire. 1 775 000 Options seront acquises sur une base mensuelle sur une période de deux ans à compter de la date de la Subvention et 300 000 Options seront acquises immédiatement.



La Société annonce également avoir attribué (l'« Attribution ») 150 000 unités d'actions restreintes (restricted share units, les «RSU ») de la Société à un agent de la Société conformément au nouveau Régime incitatif général des titres de la Société (le « Régime ») qui sera porté devant les actionnaires pour ratification et approbation lors de la prochaine assemblée générale annuelle (l'« AGA ») de la Société. Chaque RSU représente le droit de recevoir, après acquisition, une action ordinaire dans le capital de la Société. Toutes les RSU seront immédiatement acquises à la date de l'Attribution.

L'ensemble des 2 075 000 Options, les actions ordinaires qui sous-tendent ces Options, 150 000 RSU et les actions ordinaires qui sous-tendent ces RSU, sont soumises à une période de rétention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission.

Aucun des titres acquis dans le cadre de cette Subvention ou Attribution ne sera enregistré en vertu de la Loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle qu'amendée (la « Loi de 1933 »), et aucun d'eux ne pourra être offert ou vendu aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement de la Loi de 1933. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans un État au sein duquel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, PDG

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse incluent le calendrier d'acquisition des options d'achat d'actions. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent un changement dans le plan de la direction pour l'utilisation proposée du produit, les conditions défavorables du marché ainsi que d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.