Aduro clôture un placement privé de 1,87 million de dollars

SARNIA, Ontario, 21 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d’eau pour recycler chimiquement les plastiques et transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de la nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée, annonce la clôture d’une offre de placement privé sans intermédiaire de plusieurs unités (l'« Offre »). La Société a émis un total de 2 599 579 unités (les « Unités ») au prix de 0,72 dollar l’Unité pour un produit brut total de 1 871 697 dollars canadiens.



« Nous sommes extrêmement satisfaits du soutien continu de nos actionnaires et du vif intérêt porté à cette Offre stratégique », a déclaré Ofer Vicus, président-directeur général d’Aduro. « Cette Offre accélérera l’achèvement de nos nouvelles installations de London Lab, l’expansion de nos équipes de recherche et d’ingénierie, ainsi que l’achèvement de notre projet de mise à niveau du bitume et de nos pilotes à flux continu de revalorisation du plastique. Ce financement augmentera également notre capacité à évaluer les flux de matières premières grâce à notre programme d’essais clients établi », a-t-il ajouté.

Chaque Unité comprend une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action ordinaire ») et la moitié d’un bon de souscription d’actions ordinaires (chaque bon de souscription complet, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permettra au titulaire d’acquérir une Action ordinaire au prix de 1,00 dollar par action, pour une période de deux ans à compter de la date d’émission des Unités. Si, pendant la période d’exercice des Bons de souscription, mais après l’expiration des restrictions de revente sur les actions, les actions de la Société se négocient à un prix de clôture supérieur ou égal à 1,25 dollar par action pendant dix (10) jours de trading consécutifs, la Société peut accélérer la date d’expiration des Bons de souscription en notifiant par écrit aux titulaires de Bons de souscription au moyen d'un communiqué de presse indiquant que les Bons de souscription expireront 30 jours à compter de la date de délivrance de cet avis.

Le produit de cette Offre sera utilisé aux fins générales du fonds de roulement. Les titres émis sont soumis à une période de détention de quatre mois à compter de la date d’émission. Aucun frais de recherche n’a été payé en lien avec cette clôture.

Aucune des obligations acquises dans le cadre de cette Offre n’a été ou ne sera enregistrée en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières (la « Loi de 1933 ») telle que modifiée et ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans un État au sein duquel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle. Grâce au financement et au soutien de Bioindustrial Innovation Canada, la Société a développé un système de réacteurs pré-pilotes afin de transformer le pétrole lourd en huile plus légère.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l’avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent : l’utilisation prévue du produit de cette Offre et, en particulier, le fait que le produit accélérera l’achèvement des nouvelles installations de la Société, l’expansion de ses équipes de recherche et d’ingénierie, et l’achèvement de ses projets pilotes prévus, et l'augmentation de la capacité de la Société à évaluer les flux de matières premières grâce à son programme d’essais client établi. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société comprennent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants : l’utilisation prévue du produit peut ne pas rester dans l’intérêt supérieur de la Société et le produit peut donc être réaffecté à diverses autres fins ; l’achèvement des nouvelles installations de la Société, l’expansion de ses équipes de recherche et d’ingénierie et l’achèvement de son projet de mise à niveau du bitume et de mise à niveau du plastique en continu peuvent ne pas se produire comme prévu ou du tout ; la Société peut ne pas être en mesure d’obtenir la commercialisation de sa technologie ou de son activité ; les conditions défavorables du marché et/ou d’autres facteurs échappant au contrôle de la Société peuvent l’empêcher d’atteindre ses objectifs et plans déclarés. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf tel qu’exigé par le droit applicable.

