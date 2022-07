Aduro fera une présentation au CPAC Summer Institute

SARNIA, Ontario, 20 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour recycler chimiquement les plastiques et transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de la nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée, fera une présentation au CPAC Summer Institute, qui se tiendra du 19 au 21 juillet 2022 à Seattle.



Le CPAC Summer Institute s'appuiera sur deux thèmes. Le premier thème concerne les approches de traitement de nouvelle génération pour permettre une efficacité maximale dans la production de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et de biomatériaux durables. Le deuxième thème est l'expansion de la compréhension des processus basée sur l'utilisation de capteurs et la gestion des données afin de permettre une médecine personnalisée plus efficace et une optimisation complexe des processus biologiques et des opérations pétrochimiques.

Marcus Trygstad , co-fondateur et directeur technologique chez Aduro, fera une présentation lors de l'événement du mercredi 20 juillet de 13h30 à 14h00 PDT, sur le thème « La technologie Hydrochemolytic™ : une manière plus souple et plus douce de transformer les macromolécules récalcitrantes ». La technologie hydrochimolytique (HCT) est une nouvelle alternative aux technologies traditionnelles, telles que les processus thermolytiques, et elle opère à des régimes de température nettement inférieurs pour déconstruire les asphaltènes et les polymères plastiques grâce à l'application de processus chimiques. Outre l'avantage évident des besoins énergétiques inférieurs par rapport aux procédés thermolytiques, la HCT permet de minimiser le brouillage moléculaire incontrôlé pour donner des produits thermodynamiques qui conservent une grande partie de l'uniformité chimique élevée trouvée dans la matière première plastique, tout en minimisant les sous-produits indésirables.

M. Trygstad est fort de plus de 30 ans d'expérience dans le développement et l'application de stratégies avancées dédiées à la surveillance, au contrôle et à l'optimisation des processus industriels en aval dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, des produits pharmaceutiques et chimiques spécialisés. Il est l'auteur principal de 15 brevets et demandes de brevets, y compris tous les brevets ACT accordés et en instance. En sus d'être titulaire d'un BA en chimie du St. Olaf College du Minnesota, il a poursuivi des études de maîtrise à l'université de l'Utah en chimie et en science et génie des matériaux, en se spécialisant dans la chimiométrie et la science des polymères.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle. Grâce au financement et au soutien de Bioindustrial Innovation Canada , la Société a développé un système de réacteurs pré-pilotes afin de transformer le pétrole lourd en huile plus légère.

À propos du CPAC

Le Center for Process Analysis and Control (CPAC) a été créé en 1984 à l'université de Washington en tant que centre de recherche coopératif industrie/université de la National Science Foundation. Le CPAC est désormais une organisation autonome, avec un consortium prospère de commanditaires recrutés dans tous les secteurs de l'industrie, et qui assure le maintien de contacts avec plusieurs organismes gouvernementaux.

