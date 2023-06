AdUx est spécialisé dans les prestations de publicité digitale. Le groupe accompagne les annonceurs, les éditeurs et les commerçants dans le développement de leurs stratégies digitales. Il propose la vente d'espaces publicitaires, la conception et la réalisation de dispositifs publicitaires sur-mesure, la diffusion des campagnes sur smartphones et tablettes, etc.

Secteur Publicité et marketing