AdUX : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Communiqué de presse

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Chiffre d’affaires de 11,4M€ (+18%) au premier semestre 2022

EBITDA(1) de 0,8M€ au premier semestre 2022

Paris, le 28 juillet 2022, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2022.

Croissance de l’activité au premier semestre 2022

En M€















T1 2022







T1 2021







Var. %







T2 2022







T2 2021







Var. %







S1 2022







S1 2021







Var. %







Groupe







Chiffre d’affaires 5,5 4,1 +35% 5,9 5,5 +6% 11,4 9,6 +18% Marge brute 2,3 1,9 +23% 2,5 2,3 +9% 4,8 4,2 +15% EBITDA (1) 0,1 (0,1) +156% 0,7 0,6 +10% 0,8 0,5 +56%

Le chiffre d’affaire du premier semestre s’élève à 11,4 millions d’euros et est en croissance de 18% comparé au premier semestre 2021.

Pour rappel, le premier trimestre 2021 était toujours affecté par des mesures sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 qui pesaient sur les dépenses publicitaires pendant les premiers mois de l’année. L’augmentation de 6% du chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021 confirme néanmoins le rebond d’activité suite à la crise sanitaire.

Ce retour à la croissance au premier semestre conjugué à une base de coûts maitrisée permet de dégager un résultat net positif sur la période de +0,1 million d’euros vs. -0,5 million d’euros au premier semestre 2021.

Analyse du compte de résultat

En M€ S1 2022 S1 2021 Chiffre d'affaires 11,4 9,6 Charges facturées par les supports -6,6 -5,4 Marge brute 4,8 4,2 Achats -2,1 -1,4 Charges de personnel -2,0 -2,3 EBITDA (1) 0,8 0,5 Dotations et reprises aux amortissements et provisions -0,5 -0,6 Résultat opérationnel courant 0,3 -0,2 Valorisation des stock options et actions gratuites 0,0 0,0 Autres produits et charges non courants 0,0 -0,2 Résultat opérationnel 0,3 -0,4 Coût de l'endettement 0,0 0,0 Autres produits et charges financiers 0,0 0,0 Résultat des sociétés intégrées 0,2 -0,4 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 Résultat avant impôt des sociétés consolidées 0,2 -0,4 Impôts -0,1 -0,1 Résultat net 0,1 -0,5 Dont part des minoritaires -0,0 -0,0 Dont Part du Groupe 0,1 -0,5

()Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

Le chiffre d’affaires d’AdUX augmente de 18% sur la période. La marge brute suit une évolution parallèle avec une augmentation de 15%.

Les coûts d’achat externes ont augmenté de 0,6 million d’euros et s’élèvent à 2,1 millions d’euros.

La masse salariale s’élève à 2 millions d’euros en diminution de 0,3 million d’euros (-13% vs. le premier semestre 2021).

La croissance de l’activité et le contrôle des coûts permettent de dégager une augmentation de l’EBITDA qui s’établit à +0,8 million d’euros au premier semestre 2022 contre +0,5 million d’euros au premier semestre 2021.

Les amortissements et dépréciations sont en diminution et se situent à -0,5 million d’euros.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 0,3 million d’euros contre -0,2 million d’euros au 30 Juin 2021, soit en amélioration de 0,4 million d’euros.

Le résultat net s’élève à 0,1 million d’euros (contre -0,5 million d’euros au premier semestre 2021).

Perspectives

Le groupe est en croissance sur le premier semestre 2022 mais la résurgence du Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation et l’augmentation des taux d’intérêt qui en résultent ont déjà des impacts sur la consommation des ménages et les dépenses marketing des annonceurs.

Dans la mesure où le plein impact de la crise macro-économique reste à ce stade largement inconnu, le groupe n’a pas la visibilité nécessaire pour confirmer son objectif de croissance de chiffre d’affaires mais reste pleinement concentré sur le contrôle de ses coûts et de sa rentabilité annuelle.

La bonne gestion des coûts, l’expérience des équipes en place et l’éventail des solutions proposées permettent à la société de rester confiante sur le maintien de son niveau de rentabilité opérationnelle positif sur l’année (marge d’EBITDA positive).

Les comptes consolidés qui ont été établis sous la supervision du conseil d’administration d’AdUX SA en date du 26 juillet 2022, ont fait l’objet d’un examen limité et le rapport de certification correspondant est en cours d’émission. Le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos au 30 juin 2022 sera disponible sur le site internet de la Société à l’adresse www.adux.com à la rubrique «Investisseurs».

Prochaine communication financière

Résultats du troisième trimestre 2022

le jeudi 24 novembre 2022 après bourse

A PROPOS D’ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros en 2021.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur www.adux.com

Comptes de résultat consolidés pour les semestres clos les 30 juin 2022 et 30 juin 2021

en milliers d'euros 30 Juin 2022 30 Juin 2021 Chiffre d'affaires 11 365 9 602 Charges facturées par les supports -6 583 -5 444 Marge brute 4 782 4 159 Achats -2 052 -1 410 Charges de personnel -1 978 -2 267 EBITDA (1) 752 482 Dotations et reprises aux amortissements et provisions -482 -638 Résultat opérationnel courant (avant valorisation des stocks options et actions gratuites) 270 -156 Valorisation des stocks options et actions gratuites - - Autres produits et charges non courants -8 -195 Résultat opérationnel 262 -351 Coût de l'endettement -24 -23 Autres produits et charges financiers -29 -47 Résultat des sociétés intégrées 209 -421 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence - 6 Résultat avant impôt 209 -415 Impôts -80 -58 Résultat net 130 -473 Dont part des minoritaires -4 -3 Dont Part du Groupe 134 -471

(1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

Bilans consolidés au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021

ACTIF - en milliers d'euros 30 Juin 2022 31 déc.2021 (1) Goodwill nets 2 468 2 468 Immobilisations incorporelles nettes 555 618 Immobilisations corporelles nettes 102 118 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 431 142 Impôts différés actifs - - Autres actifs financiers 151 151 Actifs non courants 3 707 3 497 Clients et autres débiteurs 16 335 16 292 Autres actifs courants 7 361 5 638 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 2 364 1 860 Actifs courants 26 061 23 789 TOTAL DE L'ACTIF 29 768 27 287 PASSIF - en milliers d'euros 30 Juin 2022 31 déc.2021 (1) Capital social 1 569 1 569 Primes et réserves consolidées -6 732 -6 933 Actions propres -111 -97 Résultat consolidé (part du Groupe) 134 236 Capitaux propres (part du Groupe) -5 139 -5 226 Intérêts minoritaires 13 18 Capitaux propres -5 126 -5 208 Emprunts et dettes financières à long terme 400 520 Dette de location à long terme 67 41 Provisions non courantes 752 740 Passifs d'impôt différés - - Passifs non courants 1 219 1 301 Dettes financières à court terme et découverts bancaires 1 305 2 275 Dette de location à court terme 384 117 Provisions courantes 135 135 Fournisseurs et autres créditeurs 22 897 20 318 Autres dettes et passifs courants 8 954 8 348 Passifs courants 33 675 31 194 TOTAL DU PASSIF 29 768 27 287

(1) Les comptes présentés ont été corrigés au 1er janvier 2021 d’un montant de 171k€ d’une dépréciation intragroupe relative à une avance faite par une filiale consolidée.

Tableaux des flux de trésorerie consolidés pour l’exercice 2022 et les semestres clos du 30 juin 2022 et du 30 juin 2021

en milliers d'euros 30 juin 2022 31 déc. 2021 30 juin 2021 Résultat net 130 227 -473 Amortissements des immobilisations 498 1 065 534 Pertes de valeur - - - Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie 6 -378 -402 Coût de l'endettement 24 56 23 Quote-part dans les entreprises associées - -56 -6 Résultat de cession d'immobilisations 19 345 322 Coûts des paiements fondés sur des actions - - - Charges d'impôts 80 139 58 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 756 1 398 56 Variation du besoin en fonds de roulement 478 36 576 Trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 234 1 434 632 Intérêts payés -24 -34 -23 Impôt sur le résultat payé -27 110 23 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 1 183 1 510 632 Produits de cession d'immobilisations corporelles - - - Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - - - Produits de cession d'actifs financiers - - - Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée - - - Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise - - - Acquisition d'immobilisations -149 -398 -182 Variation des actifs financiers 0 79 -24 Variation des fournisseurs d'immobilisations -9 -9 -10 Incidence des variations de périmètre - -4 -4 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -157 -332 -220 Produits de l'émission d'actions - - - Rachat d'actions propres -13 4 11 Nouveaux emprunts - 0 - Remboursements d'emprunts -510 -881 -420 Variation des autres dettes financières - - - Dividendes payés aux minoritaires - - - TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -523 -877 -408 Incidence des variations de taux de change 2 1 -0 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 504 302 2 Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 1 860 1 557 1 557 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 2 364 1 860 1 560





(1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

Pièce jointe